Dieses Foto einer Bierburg begeistert das Netz

Das Internet ist unberechenbar. Zeigt auch ein Post der Jubiläumsparty bei Gold Ochsen in Ulm. Über eine Million Menschen hat das Bild einer Bierburg erreicht.

11.10.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Bierburgen bauen ist in Ulm eine verbreitete Disziplin. Oft im Frühjahr beim Kleinbrauermarkt, gerne auch an verregneten Schwörmontagen. Und jetzt auch am Sonntag, als die Brauerei Gold Ochsen ihren 425. Geburtstag feierte.

Irgendwie traf ein Foto den Nerv: Das Bild erreichte laut Facebook über 1,3 Millionen Menschen, generierte 3700 Likes, 194 Kommentare und wurde 68-mal geteilt.

Das Foto des Gold-Ochsen-Fests trifft den Nerv

Beim Durchlesen der Kommentare wird deutlich: Mit Gold Ochsen und Bierburgen aus den orangefarbenen Klapptischen verbinden viele Menschen etwas. "Haben wir schon vor 20 Jahren so gemacht", kommentiert Mario. Und Dietmar meint: "Das Alte ist wieder da. Haben so manches verregnete Seehasenfest in Friedrichshafen in den 70ern so durchstanden."

Und auch die Brauerei weckt offenbar Gefühle in vielen Menschen. "Ich erinnere mich mein Leben lang an die Brauerei Gold Ochsen. Vor 65 Jahren bekam ich Glückwünsche und noch 20 Mark als Geschenk zur Kommunion. Die Verbindung war meine Oma, die damals eine Flaschenbierhandlung in Nersingen hatte. Natürlich verkaufte sie Gold-Ochsen-Bierflaschen", schreibt eine Eleonore.

Das ist einer der Bierburg-Bauer

Einer aus dieser Gruppe unter den Bierbänken ist Christoph Winkle, ein 30-jähriger Anlagenmechaniker aus Ulm-Lehr. Mit Nachbarn, Freunden und Teilen der Familie aus dem Ulmer Norden feierte er beim Gold-Ochsen-Jubiläum. "Jeder spricht uns auf dieses Bild an", sagt der Bayern-Fan. "Das ging voll durch die Decke." "Wir werden prominent", kommentiert sein Kumpel Heinz.

Biertische "Made in Illertissen"

Doch warum dieses Bild einer verregneten Feier über eine Million Menschen erreichte, kann der sich nicht wirklich erklären. "Ist doch normal." Als es anfing zu regnen, an jenem Sonntagnachmittag vor dem Tag der Deutschen Einheit und nach der Brauereibesichtigung wollten die Ulmer noch nicht heimgehen. "Und als es leicht anfing zu regnen, haben wir beschlossen, dass wir nicht in die Halle reinsitzen wollen." Da baute sich die Gruppe kurzerhand eine Bierburg. Auch als der Regen stärker wurde, harrten die Jungs aus. Die durstigen Ulmer besorgten sich Mülltüten um damit das Regenwasser abzuhalten, das längst durch die Ritzen der aufgestapelten Bierbänke tropfte.

Übrigens: die Bierburgen bestehen hierzulande meist aus sehr regionalen Materialien: Bis heute werden nämlich bei der Firma Ruku klassische Bierzeltgarnituren gefertigt, es sind die einzigen, die komplett "Made in Germany" sind. Jene Klappmöbel aus Illertissen halten den Bierburgbau freilich locker aus: Auch auf dem Münchner Oktoberfest wird auf Biertischen aus dem südlichen Landkreis gefeiert.