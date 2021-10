Rund um die Uhr und ohne Personal: Sieht so das Einkaufen der Zukunft aus?

Die Staatsregierung hat die Ladenschlusszeiten für kleine digitale Supermärkte gekippt, wenn sie ohne Mitarbeiter auskommen. Ein Modell für die Zukunft?

26.10.2021 | Stand: 11:18 Uhr

Jeder und jedem von uns ist es doch schon einmal passiert: Man will Spaghetti mit einer leckeren Soße kochen, doch dann hat man im Supermarkt ausgerechnet die Nudeln vergessen. Oder man will einen Kuchen backen, hat aber nicht an das Mehl gedacht. Noch mal losflitzen und ein zweites Mal einkaufen ist oft gar nicht so einfach, umständlich und zeitaufwendig. Zumindest, wenn man auf dem Land wohnt und der nächste Supermarkt mehrere Kilometer entfernt ist. Oder wenn der Dorfladen ums Eck nur zu ganz bestimmten Zeiten geöffnet hat.