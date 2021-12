Hier sehen Sie "Dinner for One" im Fernsehen

"Dinner for One" gehört für viele Menschen zu einem traditionellen Silvesterabend. Wir geben einen Überblick, wann der Film 2021 im Fernsehen gezeigt wird.

26.12.2021 | Stand: 17:18 Uhr

Es ist wohl der Silvesterklassiker im Fernsehen: "Dinner for One". Der Sketch in schwarz-weiß gehört bei vielen Familien zum Pflichtprogramm am Silvesterabend und wird auch 2021 im Fernsehen gezeigt. Wir geben eine Übersicht, wo Sie den Film anschauen können.

"Dinner for One": Sendetermine 2021

Wer abends feiern will und sich den Film bereits nachmittags anschauen möchte, kann Das Erste einschalten: Um 16.45 Uhr beginnt "Dinner for One" am Silvesterabend in der ARD.

Zwei Stunden später, um 18.45 Uhr Uhr zeigt der BR den Klassiker im Free-TV. Aber auch die anderen Landesrundfunkanstalten haben den Film im Programm. Ein Überblick:

15.40 Uhr, NDR

16.45 Uhr, Das Erste

17.40 Uhr, NDR

18.45 Uhr, BR

19.00 Uhr, MDR

19.00 Uhr, RBB

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr, SWR

19.40 Uhr, NDR

23.35 Uhr, NDR

Wer den Silvesterabend lieber entspannt ausklingen lassen möchte und "Dinner for One" dann bereits im Jahr 2022 anschauen möchte, hat folgende Uhrzeiten zur Auswahl:

00.05 Uhr, BR

3.45 Uhr, RBB

5.10 Uhr, Das Erste

Stream statt Fernsehen: Für die Liebhaber von Netflix und Co. gibt es eine kleine Enttäuschung. Weder Netflix noch Sky oder Disney+ haben den Klassiker im Angebot. Lediglich auf Amazon Prime kann man den Film kaufen: 4,98 Euro muss man dafür bezahlen (Stand 26. Dezember). Es gibt aber doch gute Nachrichten für alle, die an den Sendeterminen keine Zeit haben: Der Sketch ist auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Handlung: Worum geht es in "Dinner for One"?

"Dinner for One" ist ein 18-minütiger Sketch, der ursprünglich im Jahr 1963 im NDR gezeigt wurde. Allerdings war er zunächst gar nicht als Silvester-Unterhaltung gedacht, sondern wurde im März gezeigt. Zum traditionellen Silvester-Programm wurde "Dinner for One" erst neun Jahre später, im Jahr 1972. Seitdem wurde der Sketch jedes Jahr im NDR gezeigt. Wieso aber ausgerechnet an Silvester? Manche vermuten, dass der Ausspruch "Happy New Year, Miss Sophie!" dazu beigetragen hat.

Denn der Sketch ist komplett auf Englisch. Da er sich aber einfacher komischer Elemente bedient - beispielsweise eine Szene, in der der Butler über einen Tigerkopf am Boden stolpert - ist er auch verständlich, wenn man des Englischen nicht mächtig ist.

"Dinner for One" trifft nicht Ihren Geschmack? Hier geben wir eine Übersicht, was sonst noch an Silvester im Fernsehen gezeigt wird.