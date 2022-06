Discord, Banking und News-Seiten betroffen: Cloudflare-Störung legt weite Teile des Internets lahm

Eine Netzwerkstörung bei Cloudflare hat heute (21.6) viele Dienste im Internet lahmgelegt. Einige Websites, Apps und Online-Games sind nicht mehr erreichbar.

21.06.2022 | Stand: 10:27 Uhr

Am Dienstagmorgen war mit Cloudflare eines der größten Netzwerke von einer Störung betroffen, welches im Internet betrieben wird. Die Netzwerkstörung legte daher weite Teile des Internets lahm. Betroffen waren vor allem Millionen Websites, Online-Games und Apps. Neben dem Chat-Dienst Discord waren News- und andere Websites in vielen Ländern betroffen. Auch Online-Überweisungen konnten bei einigen Banken, vor allem in der Schweiz, nicht durchgeführt werden. Stattdessen erhielten viele User Fehlermeldungen wie diese: "500 Internal Server Error".

Cloudflare kann Netzwerkstörung beheben

Laut eigenen Aussagen konnte Cloudflare die Netzwerkstörung mittlerweile beheben. "Es wurde eine Fehlerbehebung durchgeführt, und wir beobachten die Ergebnisse", erklärt das Unternehmen auf der eigenen Systemstatus-Seite.

Cloudflare stellt eines der größten Content-Delivery-Netzwerke (CDN) dar, die das World Wide Web zu bieten hat. Ein großer Nutzen, den das Unternehmen generiert, ist das Verteilen von Inhalten von Online-Diensten und Websites weltweit, was auf Cloudflare-Servern geschieht. Die Inhalte können auf diese Weise beschleunigt ausgeliefert werden.

Rund 40 bis 50 Prozent der Internet-Websites von Cloudflare-Störung betroffen

Die Dienste von Cloudflare werden von zahlreichen Konzernen genutzt, um die Performance und die Sicherheit ihrer Online-Dienste und Websites zu steigern. Sobald ein so großes Netzwerk wie Cloudflare von einer Störung betroffen ist, legt das Millionen von Websites und Internet-Diensten lahm. Die Auswirkungen sind also riesig.

Ersten Schätzungen zufolge waren wohl zwischen 40 und 50 Prozent der Websites im Internet von der Cloudflare-Störung betroffen – mehr oder weniger stark. Da wundert es wenig, dass zahlreiche große Portale nicht aufrufbar waren.