Dit is Berlin: Wild gewordener Blitzer sorgt für Disco an der Straße

Im Berliner Stadtteil Lichtenberg fotografiert ein Blitzer alles und jeden. Erst durch eine ungewöhnliche Maßnahme endet die Spontan-Disco.

28.12.2022 | Stand: 21:20 Uhr

Wenn Deutschland eine Stadt wäre - der Ruhrpott wäre wohl der Bolzplatz, Bayern der Biergarten, Frankfurt die Bank. Und Berlin wäre die Großraumdisco. An der Spree wird gern gefeiert, Belege hierfür: die Love Parade, das Berghain, eigentlich jede Straßenecke. In der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag beschloss nun auch ein Blitzer im StadtteilLichtenberg, mal gepflegt durchzudrehen - und erfasste an seinem Standort in der Frankfurter Allee nicht nur Temposünder, sondern einfach alles.

Radler, Rollerfahrer und alles, was sonst noch vier Räder hatte, wurde von dem Blitzer aufgenommen. Wie ein Stroboskop, berichten Zeugen, habe der in den Party-Modus abgedriftete Verkehrswächter gewirkt. Manche Autos kamen gleich mehrfach in den Genuss eines Fotos und reagierten daraufhin etwas verwirrt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, gab es mehrfach einen Rückstau weil Autofahrer nach ihrem vermeintlichen Verstoß abbremsten.

Erst ein Tourist aus der Pfalz rief die Polizei wegen des Disco-Blitzers

Ansonsten kam die Sache den Berlinern offenbar nicht weiter verdächtig vor. Soll ja durchaus vorkommen, dass jemand in der Hauptstadt mitten in der Nacht Bock auf einen Strobo-Exzess hat, warum also nicht auch ein Blitzer? Eben.

Es brauchte aber erst einen Touristen aus der Pfalz, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint, um zu entdecken: Da scheint irgendwas falsch zu laufen. Der Mann rief die Polizei - aber auch die konnte erstmal wenig gegen die spontane Love Parade bewirken, wie das Portal T-Online schreibt. Schließlich sei Weihnachten und so schnell habe da niemand Zeit. Letztlich reagierte die Polizei: Kein Technik-Experte wurde aus dem Bett geklingelt, sondern schlichtweg eine Papiertüte über den Blitzer geklebt. Und erst danach war Ruhe mit der Spontan-Disco. Auch dit is Berlin.

