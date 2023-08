Naturschauspiel Supermond heute im Allgäu

Beim Supermond scheint der Vollmond besonders groß und hell. Auch heute am 1. August. Das hat es mit dem Phänomen auf sich.

01.08.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Gleich zwei Mal gibt's im August einen besonders großen Vollmond am Abend- oder Nachthimmel. Den sogenannten Supermond. Der Grund: Der Trabant wird heute am 1. August und am 31. August seine größte Erdnähe bei seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn um die Erde erreichen.

Beide Vollmonde werden nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde fast gleich groß erscheinen, wenn das Wetter mitspielt. Das doppelte Schauspiel ist möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat.

Heute am 1. August ist der Vollmond besonders aufregend und wird bei ordentlichem Wetter mit Größe und Helligkeit beeindrucken. Am 1. August sei die größte Mond-Erdnähe um 20.32 Uhr, teilten die Sternfreunde auf dpa-Anfrage mit. Der Erdtrabant gehe allerdings erst um 21.34 Uhr auf. Am Ende des Monats sei dies um 3.36 Uhr, und da ist der Mond längst am Nachthimmel.

Supermond im Live-Stream von der Couch aus verfolgen

Heute und am 31. August liegt die Entfernung zwischen Erde und Trabant bei gut 357.000 Kilometern. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn liegt bei gut 380.000 Kilometern.

Viele Sternwarten und Planetarien bieten Live-Streams an, mit denen das Himmelsereignis von der heimischen Coach aus verfolgt werden kann.

Was passiert, wenn der Mond zu nah an der Erde ist?

Der Mond beeinflusst die Gezeiten des Meeres. Je näher der Mond an der Erde ist, desto höher ist seine Anziehungskraft auf das Wasser.

Wenn der Mond der Erde also ganz nah kommt, kann das Springfluten führen.

Wann scheint der nächste blaue Mond, der "Blue Moon"?

Ein blauer Mond oder "Blue Moon" ist ein seltenes Phänomen und wird 2022 nicht am Himmel zu sehen. sein. Wenn eine Jahreszeit vier Vollmonde hat, dann wird der dritte Vollmond als "Blue Moon" bezeichnet. Von einem blauen Mond wird auch gesprochen, wenn es in einem Monat zwei Vollmonde gibt. Dann ist der zweite Vollmond ein Blaumond. Dieses Phänomen tritt nur etwa alle 30 Monate und damit ungefähr alle zweieinhalb Jahre auf. Das nächste Mal gibt es den "Blue Moon" erst am 31. Mai 2026.