Zweiter "Downton Abbey"-Film zu Weihnachten in den Kinos

Es ist ein Weihnachtsgeschenk für die Fans der Adelsfamilie Crawley: Im Dezember 2021 soll die Kinofortsetzung "Downton Abbey 2" auf die Leinwand kommen.

21.04.2021 | Stand: 10:19 Uhr

Die "Downton Abbey"-Macher haben für Fans der britischen Adelsgeschichte ein Weihnachtsgeschenk angekündigt. Im Dezember soll die Kinofortsetzung des "Downton Abbey"-Films von 2019 auf die Leinwand kommen. Wie die Produzenten am Montag auf Twitter bekanntgaben, ist die gesamte Originalbesetzung bei "Downton Abbey 2" wieder dabei - neu kommen Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye und Dominic West dazu.

Englische Adelsfamilie Crawley

Vorlage ist die britische Hitserie um die englische Adelsfamilie Crawley und ihre Dienerschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In der preisgekrönten Serie nach den Drehbüchern von Julian Fellowes spielten unter anderem Hugh Bonneville, Laura Carmichael und Maggie Smith mit.

Die erste Filmversion wurde 2019 von US-Regisseur Michael Engler inszeniert. Bei der Fortsetzung des Historiendramas ist nun der britische Regisseur Simon Curtis ("My Week with Marilyn", "Woman in Gold") an Bord.