Drei Polizisten bei Kontrolle einer Shisha-Bar in Leipzig verletzt

Bei einer Corona-Kontrolle wurden drei Polizeibeamte verletzt. Erst nach einem Warnschuss flohen die Täter.

29.05.2021 | Stand: 13:33 Uhr

Die Corona-Kontrolle einer Shisha-Bar in Leipzig ist völlig außer Kontrolle geraten. Drei Beamte wurden verletzt, zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rund 40 Personen waren am späten Freitagabend in der Shisha-Bar angetroffen worden. Bei der Kontrolle der Personalien kippte die Stimmung und einige Besucher attackierten die Polizisten, schlugen und traten auf einen am Boden liegenden Beamten ein. Erst nachdem ein Polizist einen Warnschuss abgeben hatte, flüchteten die Täter.

Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft später aber wieder freigelassen. Es wird wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

