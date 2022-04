DSDS-Überraschung: Silbereisen holt Thomas Anders für eine Show in die Jury

Überraschung bei "Deutschland sucht den Superstar": Thomas Anders soll laut einem Medienbericht als Gast-Juror in die RTL-Sendung berufen worden sein.

12.04.2022 | Stand: 06:27 Uhr

"Deutschland sucht den Superstar" 2022: Florian Silbereisen holt laut Bild-Zeitung Sänger Thomas Anders in die Jury der RTL-Sendung. Kurios: Nach Dieter Bohlen sitzt damit auch die andere Hälfte des Erfolgs-Duos "Modern Talking" in der Jury.

Schon am kommenden Samstag soll Anders in der Musik-Show zu sehen sein. Chef-Juror Florian Silbereisen beruft den Ex-"Modern Talking"-Sänger als Gast-Juror in die DSDS-Jury der ersten Live-Show, wie Bild berichtet. Ein dauerhaftes Engagement soll es wohl nicht werden.

