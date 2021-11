Eigentlich kostenlose Playmobilfigur des Wasserwirtschaftsamts wird auf Ebay teuer verkauft

Weißer Helm, blaues Logo: Mit dieser Playmobil-Figur wirbt das bayerische Wasserwirtschaftsamt. Nun bieten es Verkäufer für zweistellige Beträge bei Ebay an.

28.11.2021 | Stand: 18:14 Uhr

Ein staatliches Playmobil-Männchen des Landesamts für Umwelt ist zum Spekulationsobjekt für Onlinehändler geworden. Die eigentlich für die kostenlose Verteilung an Kinder gedachten Figuren finden sich auf eBay und anderen Webseiten für Preise zwischen 50 und über 80 Euro - pro Stück.

"RARITÄT: Playmobil 70620 Hochwasser Sondermodell Bayerische Wasserwirtschaft", bewirbt ein eBay-Verkäufer die Figur mit weißem Helm und blauem "W"-Logo. Er verlangt 84,99 Euro.

Figuren eigentlich für Schulklassen und Kindergartenkinder gedacht

Das ist nicht der beabsichtigte Zweck: Die Playmobil-Figuren wurden nach Angaben eines LfU-Sprechers als Werbemittel für die Bayerische Wasserwirtschaft in Auftrag gegeben. "So werden die Figuren beispielsweise bei Veranstaltungen zum Thema Hochwasserschutz an Schulklassen und Kindergartenkinder verteilt." Unbeantwortet lässt das LfU Fragen nach der Stückzahl und ob die Verteilung gestoppt wurde, nachdem die Männchen auf kommerziellen Webseiten landeten.

Schon im Frühsommer vor dem Start der Aktion hatte sich die Nachricht von der bevorstehenden Sonderedition im Sammlerforum "Klickywelt" herumgesprochen.