Ein alter Hut von Napoleon kommt für Rekordsumme unter den Hammer

Die Kopfbedeckung von Kaiser Napoleon wurde für eine Rekordsumme versteigert. Auch ein paar andere Napoleon-Kuriositäten standen zum Verkauf.

21.11.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Es gibt wohl nichts, was noch nicht versteigert worden ist: Ein Zahn von John Lennon fand für 12.000 Euro einen neuen Besitzer. Der Nierenstein von Captain Kirk, beziehungsweise des Schauspielers William Shatner , brachte 25.000 Dollar für einen guten Zweck. Ein benutzter Kaugummi von Britney Spears war einem glühenden Verehrer der Popsängerin 12.000 Euro wert. Das sind Schnäppchen im Vergleich zu der Summe für ein Stück Filz. In Frankreich sorgte ein alter Hut für einen Weltrekord. Das behauptet zumindest das Auktionshaus Osenat in Fontainebleau bei Paris in einem Post auf X, ehemals Twitter . Die Kopfbedeckung des ehemaligen französischen Kaisers Napoleon brachte 1,932 Millionen Euro ein. Wer den Zweispitz ersteigerte, gab das Auktionshaus nicht bekannt.

Ebenfalls im Angebot eines Sammlers waren eine Haarsträhne des Kaisers sowie ein Taschentuch. Zudem standen zum Verkauf ein Hemd und ein paar Handschuhe, die Napoleon auf St. Helena getragen haben soll. Der Korse starb 1821 im Alter von 51 Jahren in der Verbannung auf der Atlantikinsel.

Kaiser Napoleon besaß rund 120 Hüte

Im Vorfeld der Versteigerung war der Zweispitz auf 600.000 bis 800.000 Euro geschätzt worden. Bei einer Auktion im Jahr 2014 hatte ein ähnliches Exemplar 1,884 Millionen Euro eingebracht. Der neue Verkaufsrekord ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass die Geschichte des kleinen Korsen wieder einmal neu aufgerollt wird. In einigen Tagen läuft der neue Napoleon-Film von Regisseur Ridley Scott mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle an. Erstaunlich erscheint der Rekordwert auch angesichts der Tatsache, dass Napoleon immerhin rund 120 Hüte in seiner 15 Jahre währenden Herrschaft getragen haben soll.