Ein besonderer Spitzenkoch eröffnet ein Restaurant im Eiffelturm

Thierry Marx ist Sternekoch, Kampfsport-Liebhaber und sorgt sich um Obdachlose. Gerade eröffnete er ein neues Lokal auf dem Eiffelturm in Paris.

05.12.2022 | Stand: 16:03 Uhr

Thierry Marx spricht wie ein Mann, der sich seiner natürlichen Autorität bewusst ist und die Stimme gar nicht heben muss, um gehört zu werden. Sanft und ruhig klingt sie und fügt sich bestens in die Hintergrundmusik seines neuen Restaurants „Madame Brasserie“ im ersten Stock des Eiffelturms ein. Warum dieser Name? Madame, also Frau? „Der Eiffelturm ist eine große eiserne Dame, ein weibliches Symbol Frankreichs, ein magischer Ort“, schwärmt der Chefkoch.

