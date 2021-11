Am Mittwoch präsentieren die Parteispitzen ihre Pläne für Rot-Grün-Gelb mit großen Worten und viel Zuversicht. Bis sie so weit waren, knirschte es aber heftig.

25.11.2021 | Stand: 18:36 Uhr

Es ist wenige Minuten nach 15 Uhr am Mittwochnachmittag, als sich die Wandlung des Olaf Scholz vollzieht. Rein formell mag er noch nicht Kanzler sein, als er die Bühne in der Messehalle am Berliner Westhafen betritt. Doch in diesem Moment, daran lässt nicht nur die Körpersprache des 63-Jährigen keinen Zweifel, übernimmt er die Verantwortung für Deutschland.