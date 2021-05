Eineinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden fasst die Polizei den gesuchten Zwilling.

18.05.2021 | Stand: 10:09 Uhr

Eineinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe ist der gesuchte Zwilling aus dem Berliner Clan-Milieu gefasst worden.

Verdächtiger vom Einbruch ins Grüne Gewölbe bei Durchsuchung in Berlin Neukölln festgenommen

Der Tatverdächtige wurde am Montagabend im Zuge einer Durchsuchung in Berlin-Neukölln festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte.