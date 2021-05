Einbruch ins Grüne Gewölbe: Tatverdächtiger gefasst

Der Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe machte 2019 Schlagzeilen. Bei Großrazzien wurden Verdächtige gefasst - einer aber entkommt den Fahndern gleich zwei Mal.

18.05.2021 | Stand: 16:26 Uhr

Knapp eineinhalb Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sind alle derzeit dringend Tatverdächtigen gefasst. Bei einer Razzia am Montagabend wurde der seit November 2020 gesuchte Zwilling aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan in einer Wohnung in Berlin-Neukölln festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte. Der 22-Jährige, nach dem international gefahndet worden war, wurde umgehend nach Dresden gebracht. Er soll dort im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.