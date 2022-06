Sommerurlaub auf Kreta oder Mykonos: Unser Reisesteckbrief für Griechenland

Die griechischen Inseln und das Festland sind bei den Deutschen sehr beliebt. Doch welche Einschränkungen gelten dort? Die Corona-Regeln im Steckbrief.

20.06.2022 | Stand: 15:39 Uhr

Santorin, Mykonos oder Kreta - die griechischen Inseln sowie das Festland von Griechenland sind beliebte Reiseziele im Sommer 2022. In den sozialen Netzwerken kursieren etliche Fotos vom blauen Wasser, den felsigen Küsten und den markaten weißen Häusern mit den blauen Dächern.

Corona-Einschränkungen gibt es in Griechenland aktuell nur wenige. Ein paar Dinge gibt es dennoch zu beachten. Hier die wichtigsten Infos für einen Sommer-Urlaub in Griechenland rund um Einreise, geltende Beschränkungen und Rückreise in unserer Urlaubs-Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa - im Reisesteckbrief Griechenland.

Welche Corona-Regeln

Was brauche ich für eine Einreise nach Griechenland?

Was muss ich beim Urlaub im Sommer in Griechenland beachten?

Was brauche ich für die Wieder-Einreise nach Deutschland?

Diese Corona-Regeln gelten in Griechenland seit 1. Juni 2022

Die Maskenpflicht gilt für alle Personen ab vier Jahren nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie im städtischen, öffentlichen Personennahverkehr (z.B. Taxis oder Busse).

Für Hotels und andere Unterkünfte gelten spezielle Hygieneprotokolle mit Hygiene-, Distanz- und Auslastungsbeschränkungen.

Wer während seines Aufenthalts in Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich mindestens fünf Tage lang in Quarantäne begeben an einem geeigneten, von den zuständigen Behörden bestimmten Aufenthaltsort angeordnet (z.B. im Hotel).

Reisesteckbrief Griechenland - Was brauche ich für die Einreise?

Anreise : Für die Anreise über alle offiziellen Grenzübergänge sind keine Corona-Dokumente notwendig.

: Für die Anreise über alle offiziellen Grenzübergänge sind Corona-Dokumente notwendig. Einreiseformular : Wer im Sommer nach Griechenland einreisen will, muss sich nicht mehr mit einem offiziellen Einreiseformular anmelden.

: Wer im Sommer nach Griechenland einreisen will, muss sich mit einem offiziellen Einreiseformular anmelden. Digitales Covid-Zertifikat oder Test: Für die Einreise nach Griechenland muss kein Covid-Zertifikat ausgefüllt werden.

Besonderheiten bei einem Urlaub in Griechenland in Corona-Zeiten

Insel Chrissi: Für die griechische Insel Chrissi ("Die Goldene") besteht ein Betretungsverbot auf unbestimmte Zeit. Die Insel liegt südlich von Kreta und ist für ihre traumhaften Strände und ihre Natur bekannt.

Für die griechische Insel Chrissi ("Die Goldene") besteht ein Betretungsverbot auf unbestimmte Zeit. Die Insel liegt südlich von Kreta und ist für ihre traumhaften Strände und ihre Natur bekannt. Seeverbindung mit der Türkei: Die Seeverbindungen mit der Türkei sind eingeschränkt. Das Einlaufen von aus der Türkei kommenden Sportbooten, unabhängig von ihrer Flagge, ist erlaubt. Reisende werden gebeten, die tagesaktuellen Sicherheitsinformationen über das NAVTEX-System abzurufen.

Reisesteckbrief Griechenland: Rückreise nach Deutschland

Quarantäne : Griechenland ist nach aktuellem Stand kein Virusvariantengebiet. Nach der Einreise nach Deutschland gilt somit für Heimkehrer keine Quarantäne-Pflicht.

: Griechenland ist nach aktuellem Stand kein Virusvariantengebiet. Nach der Einreise nach Deutschland gilt somit für Heimkehrer keine Quarantäne-Pflicht. EU-Covid-Zertifikat: Seit Samstag, 11. Juni, sind sämtliche Corona-Einreisebeschränkungen nach Deutschland vorläufig aufgehoben. Ein 3G-Nachweis, also Impfung, Genesung oder ein Corona-Test, ist nicht mehr nötig.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Das sind die anderen Reisesteckbriefe der Serie:

Lesen Sie auch

Tourismus Griechenland vermisst russische Gäste

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.