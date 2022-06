Sommer-Urlaub in der Türkei? Die wichtigsten Infos zu Einreise- und Corona-Regeln

Viele Deutsche zieht es zum Sommer-Urlaub in die Türkei. Einschränkungen gibt es dort nur noch wenige. Die aktuellen Corona-Regeln im Steckbrief.

20.06.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Sommer, Sonne, Strand? Viele Deutsche zieht es für den Urlaub in den Sommerferien in die Ferne. Dabei muss es aber nicht immer Italien oder Spanien sein: Die Türkei ist auf der Liste der beliebtesten Urlaubsländer in Deutschland auf Rang drei. Im Pandemiejahr 2021 kamen laut statistischem Zentralamt der Türkei 3,1 Millionen Deutsche Urlauber in das Land am Bosporus.

Corona-Beschränkungen gibt es in der Türkei aktuell nur wenige. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die man beim Urlaub in der Türkei beachten sollte. Welche das sind? Hier lesen Sie die wichtigsten Infos zu einem Urlaub in der Türkei in unserer Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa im Reisesteckbrief.

Was brauche ich für eine Einreise in die Türkei in den Sommerferien?

Was muss ich beim Urlaub im Sommer in der Türkei beachten?

Welche Besonderheiten gibt es bei einem Urlaub in der Türkei?

Was brauche ich für die Wieder-Einreise nach Deutschland?

Reisesteckbrief Türkei - Was brauche ich für die Einreise?

Einreiseanmeldung: Eine Einreiseanmeldung ist für einen Urlaub in der Türkei nicht mehr nötig.

Eine Einreiseanmeldung ist für einen Urlaub in der Türkei nicht mehr nötig. Impf-, Genesenen- oder Testnachweis : Einreisende aus Deutschland müssen in der Türkei keinen negativen PCR-Test, kein negatives Antigen-Test-Ergebnis und keinen Impf- oder Genesenennachweis mehr vorzeigen.

: Einreisende aus Deutschland müssen in der Türkei negativen PCR-Test, negatives Antigen-Test-Ergebnis und Impf- oder Genesenennachweis mehr vorzeigen. Gesundheitskontrollen: Bei der Ankunft am Flughafen sind weiterhin stichprobenartige Fiebermessungen möglich. Bei erhöhter Temperatur oder anderen Corona-Symptomen können zusätzliche Untersuchungen angeordnet werden.

Bei der Ankunft am Flughafen sind weiterhin stichprobenartige Fiebermessungen möglich. Bei erhöhter Temperatur oder anderen Corona-Symptomen können zusätzliche Untersuchungen angeordnet werden. Anreise: Die Landgrenzen zwischen Bulgarien und der Türkei sind für die Ein- und Ausreise offen. Der Fährverkehr zwischen der Türkei und Griechenland wurde wieder aufgenommen, Urlauber müssen aber dennoch mit Einschränkungen rechnen. Es gibt auch wieder regelmäßige Flugverbindungen aus der Türkei nach Deutschland und umgekehrt. Der ADAC warnt jedoch: Kurzfristige Flugstornierungen sind nicht auszuschließen - Passagiere sollten regelmäßig ihren Flugstatus überprüfen.

Wie ist die Lage vor Ort? Welche Corona-Regeln gelten in der Türkei selbst?

Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht gilt derzeit nur im Gesundheitswesen.

Eine Maskenpflicht gilt derzeit nur im Gesundheitswesen. Zugangsbeschränkungen: Wer in ein Restaurant, Café oder Hotel in der Türkei gehen möchte muss keinen Test-, Impf- oder Genesenennachweis mehr vorzeigen.

Wer in ein Restaurant, Café oder Hotel in der Türkei gehen möchte muss Test-, Impf- oder Genesenennachweis mehr vorzeigen. Abstand: Die Regierung empfiehlt, sich weiterhin an das Abstandsgebot zu halten.

Besonderheiten bei einem Urlaub in der Türkei im Somer 2022

Die politische Lage: Das deutsche Außenministerium weist darauf hin, dass es immer wieder zu Fällen komme, in denen Deutsche Staatsbürger willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise gehindert werden. Auch Personen, die in der Vergangenheit ohne Probleme ein- und ausreisen konnten, könnten die Maßnahmen treffen.

Das deutsche Außenministerium weist darauf hin, dass es immer wieder zu Fällen komme, in denen Deutsche Staatsbürger willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise gehindert werden. Auch Personen, die in der Vergangenheit ohne Probleme ein- und ausreisen konnten, könnten die Maßnahmen treffen. Das Außenministerium erinnert zudem daran, dass für die Aufnahme in derartige Vormerk-Listen schon ein falscher Like, Kommentar oder das Teilen eines Beitrags in den sozialen Netzwerken reichen kann, auch wenn diese bereits länger zurückliegen. Eine exakte Liste mit den Warnungen aufgrund des politischen Klimas führt das Auswärtige Amt auf seiner Homepage.

Reisesteckbrief Türkei: Wieder-Einreise nach Deutschland

Quarantäne : Die Türkei ist nach aktuellem Stand kein Hochrisikogebiet.

: Die Türkei ist nach aktuellem Stand kein Hochrisikogebiet. EU-Covid-Zertifikat: Sämtliche Corona-Einreisebeschränkungen nach Deutschland sind aktuell aufgehoben. Ein 3G-Nachweis, also Impfung, Genesung oder ein Corona-Test, ist nicht mehr nötig.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

