Einschusslöcher an Essener Synagoge - Polizei ermittelt

An der Tür des Rabbinerhauses an der Essener Synagoge gibt es vier Einschusslöcher. Jetzt sucht die Polizei nach einem männlichen Verdächtigen.

18.11.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Es wurden mindestens vier Schüsse auf die Tür des Rabbinerhauses an der Essener Synagoge abgefeuert. In dem getroffenen Gebäude ist ein Institut für deutsch-jüdische Geschichte untergebracht. Es grenzt direkt an die Alte Synagoge, die heute als Kulturzentrum und nicht mehr als Gotteshaus genutzt wird. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, soll Tat von Überwachungskameras aufgezeichnet worden sein. Auf den Bildern sei ein männlicher Schütze zu sehen, nach dem nun gefahndet wird. Doch Die Qualität dieser Aufzeichnungen ist äußerst schlecht, so ein Polizeisprecher.

Einschusslöcher in Essener Synagoge: Polizei ermittelt

Die Fahndung bestätigte auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Essen derDeutschen Presse-Agentur. "Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst", so Reul. "Die vorhandenen Videoaufzeichnungen werden jetzt mit Hochdruck ausgewertet. Der Staatsschutz ist eingebunden." Die jüdische Gemeinde Essen könne "sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter schnellstmöglich zu ermitteln", so der Innenminister.

Synagoge in Essen: Keine Verletzten

Es waren Einschusslöcher am Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen gefunden worden. Es bestehe keine Gefahr, niemand sei verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es sei aber ein Sprengstoffspürhund im Einsatz und eine Ermittlungskommission sei eingesetzt worden. Details zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt. Es ist auch unklar, wann die Schüsse gefallen sind.

Die Alte Synagoge ist heute das Haus jüdischer Kultur Essen, ein Kulturinstitut der Stadt. In der Alten Synagoge gibt es laut einer Stadtsprecherin Ausstellungen und Veranstaltungen zur jüdischen Geschichte. Zu besonderen Anlässen komme dort auch die Kultusgemeinde zusammen, etwa zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938. Damals wurden die Alte Synagoge und das Rabbinerhaus angezündet und im Innenbereich zerstört. Die Polizei ist wegen einer abstrakten Gefahr während der Öffnungszeiten der Alten Synagoge stets vor Ort - wie bei Objekten mit jüdischem Bezug üblich. (mit dpa)