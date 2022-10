Einzelstücke der Kessler-Zwillinge gibt's im Doppelpack

Mehr als 70 Jahre tanzten die Kessler-Zwillinge Revuen – stets mit eleganten, oft auch mit freizügigen Kleidern. Nun lassen die Schwestern einen Teil ihrer Roben für einen guten Zweck versteigern.

13.10.2022 | Stand: 15:21 Uhr

Auktionen folgen ihren ganz eigenen Gesetzen. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten ... und schon tauschen die eigenartigsten Dinge ihren Besitzer, bisweilen auch für Unsummen. Wer würde schon tausende Euro – oder Pfund – für ein Paar getragene Unterhosen zahlen? Nur weil Elvis sie einst angehabt haben soll. Oder 200.000 Dollar für einen weißen Anzug – der, so die Legende, auch nach mehreren Jahrzehnten getränkt sein soll vom Schweiß des verstorbenen Rock-’n’-Roll-Stars.

Legendär waren auch die langen Beine der Kessler-Zwillinge

Doppeltes ersteigert man dagegen selten. Schon, weil es ja der Sammler nur auf Einzigartiges abgesehen hat, auf Unikate. Bei Ellen und Alice Kessler, besser bekannt unter dem Namen die „Kessler-Zwillinge“, liegt der Fall anders. Mit ihren 86 Jahren sind die beiden mittlerweile im Show-Ruhestand angelangt.

Was aber macht man mit den vielen Kostümen, die da im Kleiderschrank hängen – doppelt noch dazu? Mit den Federboas und den Zylindern, den handgenähten, tief dekolletierten Pailletten-Outfits, den beiden hautengen Nixenkostümen oder dem rückenfreien knallpinken Fransen-Kleidchen? Was, wenn alle Revuen getanzt sind? Wenn auch die ewig jugendlichen, stets sich synchron bewegenden Zwillinge mit den langen Beinen genug haben?

Reinpassen, so viel hat Ellen Kessler am Mittwoch in München verraten, würden sie und ihre Schwester immer noch in die meisten ihrer Kleider – auch nach mehr als 50 Jahren. Aber das ist ja nicht alles im Leben. „Sie sind zu ausgeschnitten, und das tragen wir nicht mehr. Man sollte seinem Alter gerecht werden.“ Also haben die Schwestern beschlossen, über 50 ihrer Showkostüme zu versteigern, zugunsten der Flutopfer im Ahrtal. Dass so etwas in Deutschland passieren könne, sei ein Schock für sie gewesen, meint Ellen Kessler. Deshalb habe sie gesagt: „Wir können die Kostüme nicht mehr nutzen, sie hängen bei uns unnötig herum – spenden wir sie doch.“

Elvis fanden sie "furchtbar verklemmt"

Noch bis 30. Oktober läuft die Online-Auktion. Bei 1000 bis 1300 Euro etwa liegt der Schätzpreis für den orangen Hosenanzug, den Alice Kessler 1966 bei einer Show mit Frank Sinatra in Hollywood trug, natürlich in dessen Lieblingsfarbe Orange – und natürlich gibt es den haargenau gleichen von ihrer Schwester, bestickt nur mit einem „E“ statt einem „A“.

Auch mit Harry Belafonte und Sammy Davis standen die eineiigen Zwillinge einst auf der Bühne. Ja sogar mit Elvis. Und dass sie den so furchtbar verklemmt fanden, wie sie vor wenigen Tagen in einem Interview ausplauderten. Egal, wie verschwitzt die weißen Las-Vegas-Anzüge auch gewesen sein mögen.

