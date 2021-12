Eisbärin Katjuscha ist tot - Zoo nun ohne Eisbären

Trauer im Berliner Zoo: Eisbärin Katjuscha ist gestorben. Der Zoo hat nun keine Eisbären mehr.

27.12.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Im Zoo Berlin ist die Eisbärin Katjuscha gestorben. Sie wurde 37 Jahre alt. Tierpfleger fanden das Weibchen an Heilig Abend tot in seiner Außenanlage, wie der Zoo am Montag mitteilte. Die Eisbärin sei schon seit einigen Jahren herzkrank gewesen. Sie war in tierärztlicher Behandlung.

Laut Berliner Zoo war das Tier die älteste Eisbärin in Europa. Katjuscha habe ein außerordentlich hohes Alter erreicht.

Eisbärin Katjuscha ist tot: Zoo Berlin nun ohne Eisbären

In freier Wildbahn werden Eisbären höchstens 25 bis 30 Jahre alt. Wenn überhaupt: die meisten Tiere erreichen nicht einmal das 20. Lebensjahr. Der Berliner Zoo hat nach dem Tod von Katjuscha keine Eisbären mehr.

Tierschützer bezeichnen die Gefangenschaft von Wildtieren wie Eisbären als Tierquälerei. Zoos stehen deshalb schon lange in der Kritik. Eisbären sind die zweitgrößten Landraubtiere der Welt, sie legen in ihrem natürlichen Lebensraum um die 30 Kilometer pro Tag zurück. Laut der Tierschutzorganisation Peta durchstreifen Einzelgänger ein Gebiet von bis zu mehreren tausend Kilometern. Zudem leben Eisbären normalerweise in kalten Gebieten, sie sind Minustemperaturen gewohnt. Besonders an heißen Sommertagen leiden die Eisbären in Zoos.

Eisbären in Zoos: Tierquälerei oder Schutz?

Lesen Sie auch

Kaninchenzüchter haben eine Leidenschaft: Langohren Haustiere

Wie der Zoo Berlin in seiner Bekanntmachung zum Tod der Eisbärin schreibt, stehen Eisbären seit 2015 auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN, weil sie besonders gefährdet sind. Auf der ganzen Welt gibt es noch ungefähr 26.000 Tiere. Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem sagte, dass sich der Zoo für die den Erhalt der Tiere einsetze. Man wolle Besucher für den Schutz der Tiere sensibiliseren. Zur Arterhaltung von Eisbären tragen Zoos nicht bei. In Gefangenschaft geborene Tiere können nicht ausgewildert werden, sie würden schon nach kurzer Zeit sterben.

Katjuscha wurde bereits in Gefangenschaft im Zoo Karlsruhe geboren. Mit einem Jahr kam sie in den Berliner Zoo. Dort lebte sie zeitweise mit dem Eisbären Knut zusammen. Katjuscha bekam nie eigene Junge. (Lesen Sie auch: Bekommt Eisbär-Mama Vera vom Nürnberger Tiergarten bald ein Baby?)

Lesen Sie auch: Schock im Berliner Tierpark: Eltern von Eisbärin Hertha sind Geschwister