Eisbärenbaby in Tierpark Hagenbeck geboren – wann können es Besucher sehen?

In Hamburg wurde ein Eisbärenjunges geboren. Das Baby kann im Tierpark Hagenbeck schon bald von Besuchern bestaunt werden. Und zwar auf dem Bildschirm.

27.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

900 Gram, taub, blind und fast nackt. So startete nun ein Eisbärenjunges im Hamburger Tierpark Hagenbeck ins Leben. Der kleine Eisbär erblickte bereits am 19. Dezember 2022 das Licht der Welt. Nun nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kontakt zu dem Tier auf, wie der Tierpark bekanntgab. "Wir freuen uns sehr über das erste Eisbärenjungtier im Eismeer. Für Hagenbeck ist dieser Nachwuchs in zweiter Generation ein enormer Zuchterfolg und der Beweis dafür, dass sich unsere Zuchtbemühungen um diese bedrohte Tierart auszahlen", wird Guido Westhoff, Zoologischer Direktor bei Hagenbeck, in der Mitteilung zitiert.

Tierpark Hagenbeck: Eisbär-Baby in Hamburg ist gesund und munter

Der letzte Eisbeer, welcher im Tierpark Hagenbeck geboren wurde, war die Mutter des neuen Nachwuchses. Die 21 Jahre alte Eisbärendame Victoria war 2002 zur Welt gekommen. Nun ist sie zum ersten Mal Mutter geworden und kümmerte sich von Beginn an liebevoll um ihr Baby. Die Tierpfleger und Tierärzte konnten das durch eine Kamera beobachten, welche die Eisbären in ihrer Geburtshöhle überwachen. "Die ersten Monate verbrachten die Zwei völlig ungestört in ihrer Höhle. Erst vor Kurzem haben wir das erste Mal vorsichtig Kontakt aufgenommen und die Eisbär-Mama wenige Minuten besucht, das machte sie aber ganz entspannt mit. Der erste Eindruck vom Jungtier ist durchweg positiv, es wirkt gesund, munter und aufgeweckt", sagte Dr. Westhoff.

Gemeinsam mit seinem Vater wird der junge Eisbär allerdings nicht aufwachsen. Der Eisbärenmann Kap verlässt das Hamburger Eismeer. Dadurch soll der Mutter und ihrem Kind mehr Platz im Gehege geboten werden. Diese Entscheidung wurde in Abstimmung mit Koordinatoren des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) getroffen.

Wann können Besucher das Eisbär-Baby im Tierpark Hagenbeck sehen?

Wann Besucherinnen und Besucher das Eisbärenjunge aus nächster Nähe erleben dürfen, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird es schon bald möglich sein, das Baby zu sehen. In den kommenden Tagen wird am Eisbärengehege ein Monitor installiert. Auf diesem sollen dann die Livebilder aus der Höhle der Eisbären zu sehen sein.

