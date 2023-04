Elternabende: Wichtig, aber kaum einer geht gerne hin

Der Elternabend ist eine Veranstaltung, die kaum ein Beteiligter mag. Nur ein prominenter Autor outet sich als Fan des Konzepts.

27.04.2023 | Stand: 21:51 Uhr

Wer hasst ihn nicht, den Elternabend? Die Lehrer, weil sie den Erziehungsberechtigten erklären müssen, warum Klaus-Rüdiger nicht hochbegabt ist. Die Kunst besteht darin, den Eltern schonend beizubringen: Nein, ihr Prinz oder ihre Prinzessin ist hier richtig auf dieser Schule.

Aber auch Vati und Mutti drücken nur mäßig begeistert die Schulbank. Dort lobt die Lehrerin den Paul für die Zwei in Deutsch und weil er mit seinen Goldlocken die Idealbesetzung für die Engel-Rolle im Schultheater ist. Über welchen Typen redet die Tante? Das Paul-Exemplar von Mutti und Vati mag kein Deutsch und rasiert die schwarzen Haare täglich. Auch Tyrone oder Cinderella zittern, weil an solchen Abenden die andere Version für ihren Verweis ans Tageslicht kommt. Eine wichtige Veranstaltung, aber kaum einer geht gerne hin.

Sebastian Fitzek ist ein Fan von Elternabenden

Nur einer tickt komplett anders. Sebastian Fitzek outet sich als Fan von Elternabenden. "Das liegt auch daran, dass ich als Autor immer wieder auf der Suche nach Skurrilitäten, verhaltensauffälligen Menschen und seltsamen Geschichten bin. Kaum an einem anderen Ort als auf einem Elternabend findet man all das so geballt", sagt der Erfolgsautor.

Der Berliner hat selbst vier Kinder und lässt seit Jahren keine dieser Veranstaltungen aus. Denn: "Ich höre da gerne zu, plane auch immer sehr viel Zeit dafür ein und lege mir keinen Anschlusstermin. Elternabende sind eine tolle Recherche für mich." Was mag der Mann noch: Wurzelbehandlungen? Rasenkantenschneiden? Das Ergebnis seiner Recherche floss in seinen Roman "Elternabend" ein. Das Buch sei, wie der Verlag schreibt, kein Thriller, "auch wenn der Titel nach Horror klingt". Haha, da sitzen Scherzbolde in der Presseabteilung. Bestimmt Mutter oder Vater.

