Farewell Yellow Brick Road: Elton John nimmt Abschied von München

Elton John kommt auf seiner Abschiedstournee auch nach Deutschland. Heute (27.4.) führt die "Farewell Yellow Brick Road" ihn in die Olympiahalle nach München.

27.04.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Für das Elton-John-Konzert heute in der Olympiahalle München waren am Vortag kaum mehr Karten zu erhalten. Erst vor rund einem Jahr war der 76-Jährige in Frankfurt und Leipzig gewesen. Nun folgt München und im Anschluss Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Anschließend tourt der berühmte Musiker weiter durch Europa, unter anderem durch Spanien, Frankreich und Belgien.

Der Sänger und Pianist gehört zu den größten Stars des Musikgeschäfts. Er schuf Hits wie "Your Song" oder "Candle in the Wind", ein Lied, das er 1997 zur Beerdigung seiner guten Freundin, der ehemaligen britischen Kronprinzessin Diana, in "Goodbye, England's Rose" umdichtete.

Sir Elton John 1998 von der Queen zum Ritter ernannt

1998 wurde er von der Queen in den Ritterstand erhoben und darf sich seitdem Sir nennen.