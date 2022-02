Eminem sorgt mit Kniefall bei Super-Bowl-Show für Aufsehen

Mit einem Kniefall während seines Halbzeitshow-Auftritts hat US-Rapper Eminem beim Super-Bowl-Finale für Aufsehen gesorgt.

Der 49-Jährige kniete sich während der Show kurzzeitig hin - offensichtlich in Anspielung auf den früheren US-Football-Profi Colin Kaepernick, der diese Geste 2016 als Zeichen des Protests gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit initiierte. Der damalige Quarterback der San Francisco 49ers ist seit 2017 ohne Job in der NFL. Eminem ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich - und auch für Provokationen bekannt.

Salute to #Eminem for the kneel during #HalfTimeShow. #SuperBowl pic.twitter.com/zPYUMwvnXE