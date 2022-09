Emmy Awards: Bekannte Gewinner und wenig Überraschendes

Viele Überraschungen gab es bei den Emmy Awards 2022 nicht. Einige Gewinner kannte man bereits aus den vergangenen Jahren. Neues wurde kaum gewürdigt.

Viele Sieger, aber keine großen Abräumer gab es bei den diesjährigen Emmy Awards. Einige der Gewinner des Fehrsehpreises, der am Montag in Los Angeles verliehen wurde, kennt man bereits aus den vergangenen Jahren. Am Ende der dreistündigen Veranstaltung war klar: Neues würdigen fällt den knapp 20.000 Abstimmenden der Television Academy schwer. Trotzdem gab es bei der Show noch die ein oder andere kleine Überraschung.

Wichtigste Emmy Awards gegen an ehemalige Gewinner

Die Preise in den wichtigsten Kategorien des Abends gingen an Serien, die bereits schon einmal einen Emmy gewonnen haben. Die schwarzhumorige Medien- und Familiensatire "Succession" gewann wie schon 2020 als bestes Drama, die warmherzige Fußballserie "Ted Lasso" bekam wie 2021 den Emmy als beste Comedy. Sie ließen neuere und oft mutigere Produktionen wie beispielsweise die düstere südkoreanische Gesellschaftskritik "Squid Game" hinter sich. Auch für den Comedy-Quotenhit "Abbott Elementary" über das Leben an einer unterfinanzierten Schule gab es letztlich eher Trostpreise in Drehbuch- und Nebendarsteller-Kategorien.

Auch drei der vier Hauptdarstellerpreise erhielten Stars, die bereits einen Emmy in ihren Regalen stehe haben: Jason Sudeikis in der "Ted Lasso"-Titelrolle als US-Footballtrainer, der ein britisches Team übernimmt, und Jean Smart als alternde Comedienne in "Hacks" hatten auch schon 2021 gewonnen. Auch Zendaya, mit 26 Jahren immerhin noch eine Newcomerin, hatte schon 2020 als Hauptrolle Rue im schonungslosen Teenage-Drama "Euphoria" gesiegt. Die einzige Überraschung war der Südkoreaner Lee Jung-jae. Er wurde als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in "Squid Game" ausgezeichnet.

In der Sparte für Miniserien und Fernsehfilme räumte "The White Lotus" ab. Er holte mit zehn Auszeichnungen mehr Preise als jedes andere Format in diesem Jahr. Die Urlaubssatire über einen Mord und viele Sonderwünsche von Superreichen in einem Luxusressort auf Hawaii ging unter anderem mit Preisen für die beste Miniserie, die beste Regie und das beste Drehbuch einer Miniserie nach Hause, genauso wie für die besten Nebendarsteller Murray Bartlett und Jennifer Coolidge.

Bekannte Sieger gab es auch in vielen weiteren Nebenkategorien. John Oliver siegte zum siebten Mal in Folge für seine Sketch-Nachrichtensendung "Last Week Tonight" als beste Unterhaltungs-Talkshow. Und gegen Dauersieger "Saturday Night Live" konnte die "Black Lady Sketch Show" nichts ausrichten: "SNL" gewann zum sechsten Mal in Folge die erst 2015 eingeführte Kategorie für die beste Unterhaltungs-Sketch-Serie.

Emmy Awards: Die wichtigsten Gewinner im Überblick

Beste Drama-Serie: "Succession"

Beste Comedy-Serie: "Ted Lasso"

Beste Mini-Serie/Fernsehfilm: "The White Lotus"

Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie: Lee Jung-jae ("Squid Game")

Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie: Zendaya ("Euphoria")

Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie: Jean Smart ("Hacks")

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie/Fernsehfilm: Michael Keaton ("Dopesick")

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie/Fernsehfilm: Amanda Seyfried ("The Dropout")

Bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie: Matthew Macfadyen

Beste Nebendarstellerin in einer Drama-Serie: Julia Garner

Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie: Brett Goldstein

Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie: Sheryl Lee Ralph

Bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie/Fernsehfilm: Murray Bartlett

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie/Fernsehfilm: Jennifer Coolidge

Emmy Awards: So war die Verleihung

Die dreistündige Verleihung wurde durch Eigenwerbung für Produktionen des ausstrahlenden US-Senders NBC, übermäßig viel vorgeschriebenes Geplauder der Laudatoren und eine als Sketch-Einspieler angekündigte Autowerbung ausgebremst. Weil die Stars um runde Tische statt in Reihen saßen, gab es oft keine Kameraaufnahmen der unmittelbaren Reaktionen bei Sieg oder Niederlage der Nominierten. (mit dpa)

