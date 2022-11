Entwicklung der Weltbevölkerung: Wie viele Menschen leben 2022 auf der Erde?

Die Weltbevölkerung hat einen Meilenstein erreicht. Doch wie viele Menschen leben 2022 auf der Erde - und wie entwickelt sich die Weltbevölkerung? Eine Übersicht.

15.11.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Der 15. November 2022 stellt ein historisches Datum für die Menschheit dar. Sie hat einen Meilenstein erreicht: 8.000.000.000. Acht Milliarden Menschen leben nun laut den Vereinten Nationen auf der Erde. Doch wie hat sich die Weltbevölkerung entwickelt und wie könnte die Entwicklung weitergehen?

Wie viele Menschen leben 2022 auf der Erde? Weltbevölkerung knackt die Marke von acht Milliarden

Ob am 15. November 2022 tatsächlich über acht Milliarden Menschen auf der Erde lebten, ist nicht ganz klar. Bei hunderttausenden Todesfällen und Geburten am Tag ist es nicht möglich, einen aktuellen Überblick zu behalten. Aus diesem Grund haben die Vereinten Nationen die Monatsmitte im November ausgewählt, um ein Datum für den Meilenstein festzulegen.

Es ist ein Meilenstein einer stetig wachsenden Gesellschaft. Die ersten Menschen, Homo sapiens, sollen laut aktuellem Forschungsstand vor 300.000 Jahren gelebt haben. Seitdem stieg die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen stetig. Außer in Zeiten großer Kriege oder Pandemien wie der Pest. Der Anstieg wurde mit den Jahrtausenden, Jahrhunderten und Jahren immer rasanter. Seit dem Jahr 1700 steigt die Kurve der Weltbevölkerung deutlich steiler an als zuvor.

Entwicklung der Weltbevölkerung seit dem Jahr 0

Es ist eindrucksvoll, wie sich die Weltbevölkerung gerade in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Im Jahr 1928 lag sie bei zwei Milliarden. Es brauchte also keine hundert Jahre, um diese zu vervierfachen. Das Wachstum von sieben auf acht Milliarden Menschen nahm nur elf Jahre in Anspruch.

Jahr Weltbevölkerung (in Milliarden) 0 0,2 1000 0,31 1250 0,4 1500 0,5 1750 0,79 1800 0,98 1850 1,26 1900 1,65 1950 2,5 1960 3,02 1970 3,7 1980 4,44 1990 5,32 2000 6,15 2005 6,56 2010 6,99 2015 7,43 2016 7,51 2017 7,6 2018 7,68 2019 7,76 2020 7,84 2021 7,91

Wie entwickelt sich die Weltbevölkerung bis 2100?

Ein Grund zur Sorge, oder sogar Angst, ist die steigende Weltbevölkerung laut Natalia Kanem, der Chefin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, nicht. "Acht Milliarden Menschen, das ist ein bedeutsamer Meilenstein für die Menschheit. Und es ist die Kombination aus längerer Lebenserwartung, weniger Mütter- und Kindersterblichkeit und immer effektiveren Gesundheitssystemen", sagt sie und stellt auch klar, dass es ausreichend Ressourcen auf der Erde gebe.

Außerdem scheint die Entwicklung der Weltbevölkerung nicht so weiterzugehen wie zuletzt. "Das Tempo des globalen Bevölkerungswachstums verlangsamt sich", erklärt die UN-Expertin Rachel Snow. Das Wachstum habe laut ihr nun weniger als einen Prozent im Jahr erreicht. 1964 waren es noch 2,2 Prozent jährlich. Laut den Prognosen der UN soll die Weltbevölkerung ab dem Jahr 2080 nicht mehr wachsen. Sie hat drei verschiedene Modelle für die zukünftigen Jahre entwickelt.