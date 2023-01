Er wurde seit Dienstag vermisst: Polizei bestätigt Tod von 14-Jährigem

Am Dienstagabend war ein 14-Jähriger in Wunstorf als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch fand die Polizei die Leiche des Teenagers.

25.01.2023 | Stand: 14:48 Uhr

Der vermisste Teenager ist tot: Am Dienstagabend ist ein 14-jähriger Junge in Wunstorf bei Hannover verschwunden. Am Mittwoch wurde an einem Feldrand dann eine Leiche entdeckt. Mittlerweile bestätigte die Polizei, dass es sich um die Leiche des vermissten Teenagers handelte.

Beamten ermitteln gegen einen Gleichaltrigen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der ebenfalls 14 Jahre alte Jugendliche habe entsprechende Hinweise gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Er sei in Gewahrsam genommen worden und werde befragt. Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

14-Jähriger in Wunstorf seit Dienstagabend vermisst

Der 14-Jährige aus Wunstorf war am Dienstagabend um 18.45 Uhr als vermisst gemeldet worden. Noch in der Nacht gab der andere Junge Hinweise. Welche das waren, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Wie der NDRberichtet, habe der Jugendliche angegeben, "dass er den vermissten 14-Jährigen wohl umgebracht haben könnte". Er habe die Polizei auch zu einem Waldstück geführt. Einem Sprecher zufolge wurde aus dem Vermisstenfall im Laufe der Nacht ein mutmaßliches Tötungsdelikt.

Mehr als 100 Einsatzkräfte durchkämmten das von dem Verdächtigten erwähnte Waldstück in der Nähe eines Gewerbegebiets. Im Süden grenzt es an den Mittellandkanal. Wegen der Suche wurde auch die Bahnstrecke Hannover - Wunstorf zeitweise gesperrt. Erst am Mittwoch konnte die Leich gefunden werden.

Wunstorf: Hat 14-Jähriger einen Gleichaltrigen getötet?

Weil der Tatverdächtige noch sehr jung ist, müssten dessen schutzwürdige Interessen beachtet werden. So könne er unter anderem nur im Beisein seiner Eltern befragt werden.

Einem Kriminologen zufolge kommen Tötungsdelikte mit sehr jungen Tatverdächtigen nicht häufig vor. In Braunschweig steht jedoch seit Ende Dezember ein ebenfalls 14-Jähriger vor Gericht. Er soll gemeinsam mit einem zur Tatzeit 13-jährigen Mitschüler ein 15 Jahre altes Mädchen aus Salzgitter heimtückisch ermordet haben.

