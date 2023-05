Erdbeben bei Neukaledonien: Behörde warnt vor Tsunami

Nahe der Inselgruppe Neukaledonien in der Südsee kam es zu einem Erdbeben. Jetzt könnte es zu Tsunamis kommen. Auch Fidschi könnte davon betroffen sein.

19.05.2023 | Stand: 08:48 Uhr

Ein heftiges Erdbeben hat die Inselgruppe Neukaledonien in der Südsee erschüttert. Die Stärke des Bebens bezifferte die US-Erdbebenwarte USGS auf 7,7. Berichte über Verletzte oder Schäden gibt es bislang nicht. Auch in Neuseeland werden die Auswirkungen wohl zu spüren sein.

Das Frühwarnsystem in den USA gab eine Tsunami-Warnung aus, unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi. Zunächst war die Reden von möglicherweise bis zu drei Meter hohen Wellen in Vanuatu, inzwischen hat die Behörde die Angaben aber relativiert. Sie rechnet nur noch mit Wellen von maximal einem Meter Höhe in Vanuatu und 0,3 Meter in anderen Pazifikstaaten wie etwa Fidschi.

Erdbeben bei Neukaledonien: Bewohner sollen Küstengebiete verlassen

Die Behörden in Vanuatu rieten den Bewohnern der gesamten Inselgruppe, sofort Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sich von Küstengebieten in höher gelegene Regionen zu begeben. Auch in Neukaledonien wurden die Menschen aufgefordert, Küstengebiete zu verlassen.

Das Erdbeben ereignete sich jüngsten Angaben zufolge in 37 Kilometern Tiefe südöstlich der Loyalitätsinseln, die ein Teil des französischen Überseegebiets Neukaledonien sind. Auf den Inseln des Archipels leben etwa 18.000 Menschen. Neukaledonien mit 270.000 Einwohnern befindet sich im südlichen Pazifik.

Erdbeben bei Neukaledonien auch in Neuseeland wahrnehmbar

Die Notfallagentur in Neuseeland verfolge die Situation genau, wie sie auf Twitter schrieb. Neukaledonien befindet sich nördlich von Neuseeland und 1500 Kilometer östlich von Australien. "Wir gehen davon aus, dass es in den Küstengebieten Neuseelands starke und ungewöhnliche Strömungen und unvorhersehbare Fluten an der Küste geben wird", hieß es. Für Australien gebe es keine Bedrohung, teilte die dortige Meteorologiebehörde mit. (mit dpa)