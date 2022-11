Erdbeben der Stärke 5,7 in Italien - Epizentrum vor Adriaküste

Bei Pesaro in Italien hat es am Mittwochmorgen ein Erdbeben der Stärke 5,7 gegeben. Das Epizentrum liegt vor der Adriaküste.

09.11.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Ein Erdbeben der Stärke der 5,7 hat Italien erschüttert. Wie die Behörden bekanntgaben, ereignete sich das Beben um 7.07 Uhr am Mittwochmorgen, das Epizentrum lag im Meer vor der Adriaküste nahe der Stadt Pesaro in der Region Marken.

Über mögliche Schäden an Gebäuden oder Opfer und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Medien berichteten, dass in der Gegend im Osten des Landes einige Gebäude, darunter ein Krankenhaus, vorsorglich evakuiert wurden. In der Nähe von Ancona wurde der Zugverkehr unterbrochen.

