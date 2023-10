Stärke 4,9: Erdbeben richtet Schäden in der Slowakei an

Am Montag gab es ein Erdbeben in der Slowakei. Berichte von Verletzten gibt es nicht – aber einige Gebäude kamen wohl zu Schaden.

10.10.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Am Montagabend bebte im Osten der Slowakei die Erde. Personen wurden bei dem Erdbeben verletzt – jedoch kamen einige Gebäude zu Schaden und auch die technische Infrastruktur fiel teilweise aus. Das Beben wurde vom Seismologie-Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften um 20.23 Uhr mit einer Stärke von 4,9 gemessen.

Das slowakische Innenministerium in Bratislava bestätigt das Beben und rief die Bürgerinnen und Bürger noch Montagnacht über Facebook auf, ihre Gas- und Stromleitungen auf mögliche Schäden zu überprüfen, ansonsten aber Ruhe zu bewahren. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von heruntergefallenen Bildern und Spiegeln an den Wänden. Wie das Portal Erdbebennews berichet, meldeten auch Menschen aus dem Südosten Polens, das Erdbeben gespürt zu haben.

Erdbeben in der Slowakei aktuell: Keine Verletzten, nur beschädigte Gebäude

Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 17,8 Kilometern in der Nähe von Dapalovce, einem kleinen Dorf nahe der polnischen und ukrainischen Grenze. Weil sich in dem betroffenen Gebiet viele Stausee befinden, wurden dort sofort die Staumauern überprüft. Schäden wurden jedoch nicht festgestellt. Auf einem Stausee riss ein Ausflugsboot los, das die Feuerwehr jedoch wieder einfangen konnte.

Auch die beiden Atomkraftwerke Mochovce und Jaslovske Bohunice sind ebenfalls nicht beeinträchtigt. Wie die Nachrichtenagentur TASR berichtet, fiel in mehreren Gemeinden wegen Leitungsschäden der Strom aus. In der Gemeinde Kosarovce wurde am Dienstag der Unterricht in der Schule abgesagt, weil befürchtet wurde, dass die Statik des Schulgebäude zu Schaden gekommen sei. (mit dpa)