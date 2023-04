Erfinder von "Die Siedler von Catan" Klaus Teuber ist tot

Mit "Die Siedler von Catan" schuf er eines der bekanntesten Brettspiele. Viermal gewann Klaus Teuber den Preis für das "Spiel des Jahres". Nun ist er gestorben.

05.04.2023 | Stand: 08:41 Uhr

Das Spiel "Die Siedler von Catan" steht in den Schränken vieler Wohnungen und Häuser in Deutschland. Fast jeder Deutsche dürfte zumindest schon einmal die Verpackung des Brettspiels gesehen haben. Erschaffen hatte das Spiel Klaus Teuber. Nun ist der erfolgreichste und bekannteste deutsche Brettspiel-Erfinder gestorben. Teuber verstarb am Samstag nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte der Spiele-Verlag Kosmos mit. Er beruft sich auf Teubers Familie.

Brettspiel-Erfinder Klaus Teuber ist tot: Er wurde mit "Die Siedler von Catan" berühmt

Teuber wurde 1952 in Hessen geboren und arbeitete zunächst als gelernter Zahntechnikermeister. Ab 1999 arbeitete er hauptberuflich als Spieleautor. Vier Jahre zuvor hatte er mit dem Brettspiel "Die Siedler von Catan" seinen Durchbruch gefeiert. In dem Spiel geht es darum, Städte, Siedlungen und Straßen zu bauen. Es spielt auf einer Insel oder mehreren Inseln. Später wurde es in "Catan - Das Spiel" umbenannt.

Das Brettspiel wurde zu einem großen Erfolg, auch über die Landesgrenzen hinaus. Es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. "Mit 'CATAN' erschuf Klaus Teuber ein einzigartiges Spiele-Universum, das zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern wurde. Er hat damit das Genre des 'German Boardgame' etabliert und geprägt. Bis zuletzt hat Klaus Teuber am dritten Band seiner CATAN-Romantrilogie gearbeitet, die die Geschichte von CATAN und seinen Bewohnern erzählt", schreibt der Kosmos-Verlag.

Neben den Spielen der Catan-Reihe entwickelte Teuber noch viele weitere Brettspiele. Er erhielt viermal die Auszeichnung für das "Spiel des Jahres". Unter anderem für "Adel verpflichtet" und "Drunter & Drüber".

Tod von "Die Siedler von Catan"-Erfinder: Klaus Teuber hatte Chemie studiert

Zunächst hatte Teuber eine andere Karriere im Sinn gehabt. Er studierte Chemie, stieg dann aber in den Betrieb seines Vaters ein, der ein großes Dentallabor mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führte. Teuber war bald allein für den Betrieb verantwortlich, der in wirtschaftliche Probleme schlidderte. "In dieser belastenden Zeit wurde das Spieleentwickeln zu einem Refugium für mich. So konnte ich mich einfach am besten erholen", sagte Teuber rückblickend. Die Erlöse aus seinen Brettspielen retteten die Familie laut seiner Aussage.

Drei Jahre nach der Veröffentlichung von "Die Siedler von Catan" stieg Teuber aus dem Betrieb aus. Ein Jahr später gründete er die Catan GmbH mit seiner Frau und seinen Söhnen. "Klaus Teuber war einer der ganz großen Spiele-Autoren und ein lieber und enger Freund des Hauses Kosmos. Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert", nimmt der Kosmos-Verlag nun Abschied.