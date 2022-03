Erfolgreicher Kinostart für "The Batman"

"Batman"-Star Robert Pattinson und "Catwoman" Zoë Kravitz wird es freuen: Der düstere Superhelden-Streifen hat an nur einem Wochenende die 100-Millionen-Dollar-Marke erreicht.

07.03.2022 | Stand: 14:01 Uhr

Der neue Batman-Film mit Robert Pattinson hat einem Bericht zufolge den zweitbesten Kinostart in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie hingelegt.

Wie das Branchenblatt "Variety" meldete, spielte "The Batman" am ersten Wochenende mehr als 128 Millionen Dollar (etwa 117 Millionen Euro) ein. Das sei nicht nur der beste Kinostart in den USA in diesem Jahr.

Der düstere Superhelden-Streifen habe als zweiter Film in der Corona-Pandemie an nur einem Wochenende auch die 100-Millionen-Dollar-Marke gerissen. Im Dezember 2021 hatte "Spiderman: No Way Home" mit Tom Holland in den USA mehr als 260 Millionen US-Dollar (knapp 239 Millionen Euro) am Startwochenende geschafft.

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP — The Batman (@TheBatman) December 27, 2021