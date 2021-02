Michael Wendler hat mit einem Knall "DSDS" verlassen - viel Material war schon abgedreht. Nun läuft die Show im Fernsehen. Wendler dürfte nicht begeistert sein.

05.01.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Der mit Eklat aus der Castingshow "DSDS" ausgestiegene Sänger Michael Wendler (48) bekommt bei seinen verbliebenen Auftritten in der Sendung ordentlich Seitenhiebe ab. Zu sehen ist das in der ersten Folge der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Sie war schon vor der RTL-Ausstrahlung am Dienstag (20.15 Uhr) auf der Streaming-Plattform TVnow zu sehen. Immer wieder wird der Schlagerbarde - eigentlich Jury-Mitglied - da zum Ziel von Witzen oder unvorteilhaft in Szene gesetzt. Mehrere Medien berichteten.

"DSDS" macht Witze auf Kosten des Wendler und seiner Ehefrau Laura

Als eine Kandidatin etwa erklärt, sie habe keinen Job und lebe von ihren Eltern, wird Chef-Juror Dieter Bohlen grundsätzlich: "Die Leute machen den Fernseher an oder gucken Youtube. Da sehen die: Alle Leute feiern, fahren Lamborghini, schmeißen die Kohle raus." Dann werden Fotos von Wendler eingeblendet - mit Motorrad, vor einem Boot, mit dicker Zigarre. Als eine andere Kandidatin sagt, sie sei 18 Jahre, notiert sich Wendler etwas. Eine fiktive Checkliste wird eingeblendet: "Weiblich", "2 Beine", "18". Offensichtlich eine Anspielung auf Wendlers viel jüngere Ehefrau Laura, inzwischen 20.

Zum Hintergrund: Wendler hatte im Oktober seinen Rückzug aus der DSDS-Jury erklärt, nachdem erste Folgen bereits abgedreht waren. Der Skandal war seine Begründung. Er warf der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" in der Corona-Krise vor. Zudem beschuldigte er Fernsehsender - darunter RTL - "gleichgeschaltet" zu sein. Der Sender distanzierte sich sofort und nannte Wendler einen Verschwörungstheoretiker. Auf Wendlers Instagram-Kanal sind immer noch Begriffe wie "Fake Pandemie" und "Medienzensur" zu lesen.

Wendler wurde nicht komplett aus DSDS rausgeschnitten

Aus DSDS komplett rausgeschnitten wird der Wendler allerdings nicht. Es gehe dabei auch um die Fairness den Sängern gegenüber, die wegen seines Urteils weiterkamen oder nicht, erklärte RTL. Die große Frage war aber, wie das abgedrehte Wendler-Material verwendet wird.

Nun ist etwa auch zu sehen, wie ein Jury-Kommentar von Wendler im Schnelldurchlauf abgespielt wird, sein Jury-Kollege Mike Singer wird dazu gähnend gezeigt. An anderer Stelle sagt der Schlagersänger ("Sie liebt den DJ"), der in Florida lebt, man könne die Everglades nicht mit dem Rhein vergleichen, "aber hier wirst du wenigstens nicht von Krokodilen gefressen". Dazu ergänzt ein Off-Sprecher trocken: "Die nehmen ja auch nicht jeden."

