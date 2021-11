Es wird teurer: Auch Vueling verschärft seine Regeln fürs Handgepäck

Die nächste Fluggesellschaft verschärft ihre Handgepäck-Regeln. Vueling passt im November seine Regeln für das Gepäck an Bord an. Sie sind nicht die Einzigen.

09.11.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Easyjet hat es getan, Eurowings ebenfalls, Ryanair schon länger. Nun verschärft die nächste Fluggesellschaft ihre Regeln fürs Handgepäck in der Kabine: Der spanische Billigflieger Vueling lässt ab November nur noch wenig Gepäck in der Passagierkabine zu - anderenfalls muss mehr gezahlt werden.

Wie Vueling jetzt mitteilte, dürfen Flugpassagiere, die den Basistarif "Basic Fare" gebucht haben, vom 23. November an nur noch eine ganz kleine Tasche mit den Maßen von 40x20x30 Zentimetern mit in die Kabine nehmen. Diese Tasche muss unter den Vordersitzt passen.

Vueling lässt nur noch kleine Taschen kostenlos in die Kabine

Wer mehr Gepäck - etwa einen Trolly oder kleinen Koffer - mit in die Kabine des Vueling-Fliegers nehmen möchte, muss entweder einen teureren Tarif wie Optima, Family and TimeFlex fares buchen, oder gegen Aufpreis einen der Premium-Sitze. Möglich ist es auch, eine zusätzliche Gepäckmitnahme zu buchen.

Vueling folgt mit seinen Einschränkungen beim Kabinengepäck dem Vorbild anderer Fluggesellschaften. Eurowings etwa hatte im August 2021 seine Regeln für das Handgepäck im Einstiegstarif „Basic“ angepasst und erlaubt in diesem seitdem nur noch ein kleines Gepäckstück. Wer größere Taschen oder einen Trolley mit an Bord nehmen möchte, muss dies extra bezahlen.

Auch andere Fluggesellschaften kassieren bei größeren Taschen ab

Easyjet hatte seine Gepäck-Regel bereits im Februar 2021 ähnlch angepasst. Auch bei dieser Airline darf im günstigsten Tarif nur noch ein kleines Stück Handgepäck kostenlos mit in die Kabine genommen werden.

Vorgeprescht bei den Einschränkungen war Ryanair. Die Low Cost-Airline, die auch ab Memmingen verschiedene Ziele anfliegt, lässt schon seit Ende 2018 nur noch sehr kleine Tasschen (Maximalgröße 40x20x25cm) kostenlos in der Kabine zu. Jedes weitere Gepäckstück kostet extra.

Vueling ist ein Billigfluggesellschaft mit Sitz in Barcelona und ein Tochterunternehmen der International Airlines Group (IAG), zu der unter anderem auch Iberia und British Airways gehören. Die Airline fliegt von München aus Ziele in Italien und Spanien an, unter anderem Palma de Mallorca.