Es wird wieder wärmer: Kommt eine Hitzewelle auf Deutschland zu?

Der Sommer scheint in Deutschland angekommen zu sein. In der kommenden Woche könnte sogar eine Hitzewelle auf die Bundesrepublik zukommen.

04.07.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Schon seit einigen Tagen herrscht in Deutschland sommerliches Wetter. Temperaturen um die 30 Grad waren auch schon vor dem offiziellen Sommeranfang keine Seltenheit. Ein Temperatursturz oder länger andauernder Regen sind auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht – im Gegenteil: In der kommeden Woche könnte sogar eine Hitzewelle mit weit über 30 Grad auf Deutschland zukommen.

Hitzewelle in Deutschland: Bis zu 35 Grad

Es wird schwülwarm bis schwülheiß, wie Meteorologe Dominik Jung von wetter.net berichtet. Am Montag erreichen die Temperaturen neue Höchstwerte für dieses Jahr. Im Schwarzwald werden 35 Grad erwartet. Am Dienstag scheint dann nicht mehr überall die Sonne. Zudem sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Im Nordosten sind allerdings trotzdem 34 Grad möglich. Der Mittwoch wird dann zweigeteilt. Im Nordosten Deutschlands ziehen dichte Wolken auf. Im Rest des Landes gibt es hingegen viel Sonne und bis zu 33 Grad.

Auch in der zweiten Wochenhälfte geht das sommerlich warme bis heiße Wetter weiter. Am Donnerstag wird es zwischen 24 und 32 Grad warm. Dabei sind in der Nordhälfte Deutschlands Schauer möglich. In der Südhälfte bleibt es sonnig und trocken. Am Freitag bleibt es nur im Nordosten bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt dann bei 33 Grad. Am Samstag wird es dann bei viel Sonne mit bis zu 34 Grad noch etwas heißer. Auch am Sonntag und in der Woche darauf ist bislang kein Wetterwechsel absehbar.

Wann spricht man von Hitzewelle?

Von Hitze spricht man offiziell bei einer Temperatur ab 30 Grad. Ist es mindestens drei Tage in Folge mindestens 30 Grad warm, gibt es eine Hitzewelle.

Waldbrandgefahr: Höchste Stufe in manchen Regionen Deutschlands

Die trockenen Tage haben ihre Wirkung auf die Natur. In einigen Regionen Deutschlands herrscht bereits eine hohe Gefahr für Waldbrände. Vorerst gilt bis Sonntag für einen Großteil von Bayern die Gefahrenstufen 3. In einigen Regionen des Freistaats ist die Gefahr mit Stufe 4 sogar "hoch". In einigen Regionen im Nordosten Deutschlands hat der DWD sogar mit der Stufe 5 die höchste Stufe ausgerufen.

