ESC 2022: Austragungsort und Termin stehen fest. Wettbewerb findet in Turin statt

Turin setzt sich in Italien gegen 16 andere Bewerber durch und wird den Eurovision Song Contest 2022 ausrichten.

08.10.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Italien wird den Eurovision Song Contest 2022 in Turin ausrichten. Die Industrie- und Autostadt im Piemont setzte sich gegen 16 andere Bewerber durch, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Zugleich wurden die Termine für den traditionsreichen TV-Musikwettbewerb verkündet: Das große Finale steigt demnach am Samstag, den 14. Mai, in der Mehrzweckhalle PalaOlimpico, einer der größten Arenen Italiens. Am 10. und 12. Mai stehen die Halbfinals an.

Neben Turin hatten es auch Mailand, Bologna, Rimini und Pesaro in die Auswahl der letzten fünf Kandidaten für den Wettbewerb geschafft. Rom war überraschenderweise schon davor gescheitert. Das hatte zu Misstönen in der Hauptstadt und Kritik an Bürgermeisterin Virginia Raggi geführt - sie wurde jüngst nach fünf Jahren abgewählt.

Rom richtet den ESC 2022 nicht aus, obwohl die Band Måneskin aus der italienischen Hauptstadt kommt

Bitter war das Aus Roms auch, weil die Band Måneskin aus Rom kommt, die den ESC in diesem Jahr gewonnen und Italien damit nach 1965 (Neapel) und 1991 (Rom) zum dritten Mal das Recht auf die Ausrichtung des Musik- und Fernseh-Events gesichert hatte. Die vierköpfige Band war mit ihrem Song "Zitti e buoni" im Mai in Rotterdam erfolgreich.

Bilderstrecke

ESC 2021 - die besten Fotos vom Finale in Rotterdam

1 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa 2 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 3 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 4 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 5 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 6 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 7 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 8 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa 9 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Uwe Ernst, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Uwe Ernst, dpa 10 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 11 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 12 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Sander Koning, dpa 13 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 14 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 15 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 16 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 17 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 18 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Soeren Stache, dpa 19 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 20 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 21 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 22 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 23 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 24 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 25 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 26 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 27 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 28 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 29 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 30 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 31 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 32 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 33 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 34 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 35 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 36 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 37 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 38 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 39 von 39 Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa Schrill, bunt, ESC! Beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam triumphierte Italien mit der Band Måneskin. Deutschland landet mal wieder ganz weit hinten. Die besten Fotos vom ESC-Finale. Bild: Peter Dejong, dpa 1 von 39 23.05.2021, Niederlande, Rotterdam: Italien hat mit dem rockigen Protestsong «Zitti e buoni» der Band Måneskin den Eurovision Song Contest in Rotterdam gewonnen. Foto: Sander Koning/ANP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Sander Koning, dpa 23.05.2021, Niederlande, Rotterdam: Italien hat mit dem rockigen Protestsong «Zitti e buoni» der Band Måneskin den Eurovision Song Contest in Rotterdam gewonnen. Foto: Sander Koning/ANP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Sander Koning, dpa

"Turin wird der perfekte Gastgeber", sagte ESC-Chef Martin Österdahl und verwies auf die Olympischen Winterspiele 2006, für die das PalaOlimpico erbaut worden ist. In die Halle passen - je nach Aufbauten - bis zu 15.000 Besucher. Italien hofft, bis Mai keine Corona-Restriktionen zu haben und die Arena ganz füllen zu können. Die TV-Bilder werden von der öffentlich-rechtlichen Rai produziert.

Turins Bürgermeisterin über Austragung des ESC 2022: "Das ist eine große Ehre"

"Das ist eine große Ehre und ein großer Erfolg für unsere Stadt", sagte die scheidende Turiner Bürgermeisterin Chiara Appendino. "Wir freuen uns, Italien vor so einem großen Publikum präsentieren zu dürfen und bereiten uns auf die Gäste aus ganz Europa vor."

Lesen Sie auch

Mit dem Auto nach Italien Urlaubsreise nach Italien - auf diesen Strecken zahlen Autofahrer Maut

Die Industriestadt am Rand der Alpen will sich künftig weiter als Kultur- und Eventstandort profilieren. Im November steigen im PalaOlimpico schon die ATP-Finals der Tennis-Herren. Stefano Lo Russo, der favorisierte Bürgermeisterkandidat vor den Stichwahlen Ende der nächsten Woche, kündigte euphorisiert vom ESC-Zuschlag zudem an, dass sich Turin als Kulturhauptstadt Europas bewerben werde.

Turin ist Italiens viertgrößte Stadt (nach Rom, Mailand und Neapel - und vor Palermo, Genua und Bologna). Deutschland hatte 2011 seinen ESC nach dem Sieg von Lena in Düsseldorf veranstaltet, also der nach Einwohnern siebtgrößten Stadt.