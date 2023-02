ESC-Vorentscheid: Fährt Ikke Hüftgold nach Liverpool?

Jetzt steht auch der letzte Kandidat für den deutschen ESC-Vorentscheid 2023 fest: TikTok-Nutzer haben für Ikke Hüftgold abgestimmt. Wie es jetzt weitergeht.

05.02.2023 | Stand: 18:41 Uhr

TikTok-Nutzer haben entschieden: Schlagersänger und Produzent Ikke Hüftgold geht beim deutschen Vorentscheid um die Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) ins Rennen. Acht Musikacts hatten bereits festgestanden, wer den letzten Startplatz bekommt, wurde auf dem sozialen Netzwerk entschieden. Die Entscheidung fiel deutlich aus. Mit 52 Prozent der Stimmen hat die TikTok-Community für den 46-Jährigen und seinen ESC-Beitrag "Lied mit gutem Text" abgestimmt. Damit gehört der Produzent des Skandallieds "Layla" zu den insgesamt neun Musikacts, die für Deutschland zum ESC nach Liverpool fahren könnten.

ESC-Vorentscheid: Das sind die Kandidaten in Deutschland

Acht Kandidatinnen und Kandidaten waren bereits gesetzt. Sie wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und Experten ausgewählt. Insgesamt gab es 548 Einreichungen, die den Kriterien entsprachen. Für den letzten Startplatz wurden mehr als 900 Bewerbungsvideos mit dem Hashtag "UnserLiedFürLiverpool" hochgeladen. Diese neun Musikacts kämpfen nun im Vorentscheid um das Ticket zum ESC in Liverpool:

Will Church – "Hold On"

Patty Gurdy – "Melodies Of Hope"

TRONG – "Dare To Be Different"

Lonely Spring – "Misfit"

Anica Russo– "Once Upon A Dream"

Lord Of The Lost – "Blood & Glitter"

Frida Gold– "Alle Frauen in mir sind müde"

René Miller– "Concrete Heart"

Ikke Hüftgold– "Lied mit gutem Text"

Termin und Übertragung: ESC-Vorentscheid findet am 3. März statt

Der ESC-Vorentscheid 2023 findet am Freitag, dem 3. März, statt. Moderiert wird die Veranstaltung aus Köln von Barbara Schöneberger. Die Show wird ab 22.20 Uhr live in der ARD, auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek übertragen.

ESC-Vorentscheid 2023: So wird entschieden, wer nach Liverpool fährt

Wer für Deutschland beim ESC 2023 in Liverpool antreten wird, wird durch internationale Jurys und ein Voting der deutschen Zuschauer ermittelt. 50 Prozent der Punkte werden von acht Jurys in acht verschiedenen Ländern vergeben, die jeweils aus fünf Personen bestehen. Die anderen 50 Prozent der Punkte kommen vom deutschen Publikum und setzen sich aus dem Online-Voting im Vorfeld der Show, aus Anrufen und SMS zusammen. Die gleiche Anzahl an Punkten, die von den internationalen Jurys verteilt wurden, werden im prozentualen Verhältnis des deutschen Televotings auf die neun Songs verteilt.

Tickets für ESC-Vorentscheid 2023 im Vorverkauf

Wer bei der Show in Köln live dabei sein möchte, kann sich ab Sonntag (5. Februar) um 20 Uhr Tickets sichern. Sie sind ausschließlich über die Onlineplattform tvtickets.de erhältlich. Eine Karte kostet 29 Euro zuzüglich Gebühren. Pro Bestellung können maximal vier Tickets erworben werden.