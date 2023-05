Esther Sedlaczek moderiert "Frag doch mal die Maus"

Esther Sedlaczek moderiert fast alles weg, was das deutsche Fernsehen so anbietet. Nun moderiert sie die Spiel- und Wissensshow mit der Maus.

19.05.2023 | Stand: 21:48 Uhr

Ihren vorläufigen beruflichen Höhepunkt hatte Moderatorin Esther Sedlaczek bei der Fußball-WM in Katar. Sie hatte im Wüstenstaat den bis dato eher meinungsarmen früheren Starkicker Bastian Schweinsteiger zur Höchstform als Sportexperte inspiriert. Neben Sedlaczek glänzte der mit erstaunlich klaren und kritischen Analysen.

Die Moderatorin selbst konfrontierte, freundlich im Ton, aber hart in der Sache unter anderem den früheren Nationalelfmanager Oliver Bierhoff mit seiner eigenen Verantwortung für das Versagen der Mannschaft. Das brachte ihr Respekt bei der Fußballgemeinde ein. Am Ende der WM fütterte Schweinsteiger den Boulevard, als er die 37-Jährige scherzhaft fragte, ob sie gemeinsam Urlaub machten. Spätestens seit diesem Zeitpunkt kannte halb Deutschland die in München lebende Moderatorin.

Sedlaczek ist die Nachfolgerin von Eckart von Hirschhausen

Außerdem moderiert Sedlaczek inzwischen fast alles weg, was das deutsche Fernsehen so anbietet. Das eigentlich Erstaunliche daran ist: Sie macht das richtig gut. Aktuell übernimmt sie die bisher von Eckart von Hirschhausen moderierte Wissens- und Spielshow „Frag doch mal die Maus“ (Samstag, 20.15 Uhr im Ersten). Sie selbst sagt: „Gastgeberin einer großen Samstagabendshow im Ersten zu sein, ist ja schon wunderbar. Aber was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren?“ Die Maus begleite sie, seit sie denken könne. Und in den kleinen blauen Elefanten sei sie sogar ein bisschen verliebt.

Ihren eigentlichen Lebensgefährten hält Sedlaczek freilich wie ihre beiden kleinen Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Die gebürtige Berlinerin, die sich eigenen Aussagen zufolge mit Joggen und Yoga fit hält, konzentriert sich öffentlich lieber aufs Berufliche.

Moderatorin Esther Sedlaczek und ihre Liebe zum Fußball

Die Liebe zum Fußball hat Sedlaczek übrigens von ihrer alleinerziehenden Mutter. Mit der soll sie früher gerne zu Hertha BSC gegangen sein. Inzwischen ist auch ihr Vater, der Schauspieler Sven Martinek, den sie erst mit 16 Jahren kennenlernte, von ihr begeistert: „Ich bin stolz auf sie“, sagte der 59-Jährige. Kein Wunder, denn die Karriere kann sich sehen lassen.

Vom Lokalfernsehen aus landete Sedlaczek beim Pay-TV-Sender Sky, wo sie sich gegen 3000 Mitbewerber durchgesetzt hatte. 2021 gelang der Ex-Freundin von Eintracht-Frankfurt-Keeper Kevin Trapp der Sprung ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo sie neben der „Sportschau“ auch durch die Sendungen „Blickpunkt Sport“ und „Quizolymp“ führt.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.