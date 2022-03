Das sind die Eurolotto-Zahlen und Gewinnquoten vom 11. März

Beim Eurolotto am Freitag (11.3.22) lagen 72 Millionen Euro im Jackpot - der nicht geknackt wurde. Hier die aktuellen Eurolotto-Zahlen und Gewinnquoten.

12.03.2022 | Stand: 10:02 Uhr

Die richtigen Eurolottozahlen hätten am Freitag (11.3.) rund 72 Millionen Euro gebracht - der Jackpot wurde aber ein weiteres Mal nicht geknackt.

Gewinnzahlen aktuell: Das sind die Eurolotto-Zahlen vom 11. März 2022

Gewinnzahlen 5 aus 50: 5 31 39 46 49

Eurozahlen 2 aus 10: 8 9

Alle Angaben ohne Gewähr.

Das sind die Gewinnquoten vom Eurojackpot vom 11. März 2022

1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt

2 5 Richtige + 1 Eurozahl 6 × 457.490,60 €

3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 8 × 121.100,40 €

4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 48 × 6.727,80 €

5 4 Richtige + 1 Eurozahl 988 × 294,10 €

6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.668 × 135,50 €

7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.487 × 77,90 €

8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 38.480 × 26,00 €

9 3 Richtige + 1 Eurozahl 46.303 × 20,90 €

10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 78.136 × 17,70 €

11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 205.235 × 12,20 €

12 2 Richtige + 1 Eurozahl 721.828 × 8,50 €

Der Eurojackpot streigt damit auf rund 89 Millionen Euro in der nächsten Ziehung am kommenden Freitag, 19. März, an.

Eurolotto: Kosten und System

Auf einem Eurojackpot-Spielschein befinden sich acht Tippfelder mit jeweils 50 Zahlen und 10 Eurozahlen. In einem Tippfeld muss man jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen ankreuzen. Für einen Volltreffer beim Eurolotto muss man die fünf gezogenen Gewinnzahlen zwischen 1 und 50 und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 10 richtig getippt haben.

Ein Tippfeld mit 5 Zahlen und 2 Eurozahlen kostet zwei Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein.

Gewinnchancen beim Eurolotto

Die Chance, beim Eurolotto den Hauptgewinn zu erzielen, liegt bei verschwindend geringen 1 : 95.344.200. Dass der Eurojackpot trotzdem immer wieder mal abgeräumt wird, liegt vor allem an der hohen Zahl der Teilnehmer. Auch Spielerinnen und Spieler aus Deutschland sind so immer wieder unter den Millionengewinnern.

Welche Eurolottozahlen werden besonders häufig gezogen, welche selten?

Besonders häufig wurden beim Eurolotto in den vergangenen Jahren die Zahlen 19, 49, 38, 20 und 35 gezogen. Eher selten fielen die Zahlen 48, 2 und 27.

Wann ist Annahmeschluss beim Eurolotto?

Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung ist jeden Freitag um 19 Uhr. In einigen Bundesländern kann es einen früheren Annahmeschluss geben.

Wie oft wird der Höchstgewinn von 90 Milionen Euro abgeräumt?

In den vergangenen Jahren wurde bei der Ziehung im Eurolotto gleich mehrfach der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro abgeräumt. Aber ob das auch diesen Freitag gelingt?

August 2021: Zwei Spieler teilen sich den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Mai 2021: Ein Spieler aus Hessen gewinnt den 90-Millionen-Euro-Jackpot.

Januar 2021: Ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen räumt den 90 Millionen Euro schweren Jackpot beim Eurolotto ab.

Mai 2020: Ein junger Mann aus Bayern räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab.

räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab. Februar 2020: ein Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen holt den 90-Millionen-Jackpot.

November 2019: Drei Gewinner aus Bayern, Hessen und Ungarn teilen sich die insgesamt 90 Millionen.

August 2019: Die 90 Millionen gehen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland.

Mai 2019: Spieler aus Deutschland und Polen holen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

Juli 2018: Der Hauptgewinn geht an zwei Spieler in Sachsen-Anhalt und Hessen.

Februar 2018: Eine Tippgemeinschaft aus Finnland holt den 90 Millionen-Jackpot.

Jahreswechsel 2016/17: Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

Oktober 2016: Das Geld geht an einen Gewinner aus Baden-Württemberg.

Mai 2015: Ein Spieler aus Tschechien holt die 90 Millionen Euro.

Wie oft gehen Gewinne bei Lotto und Eurojackpot nach Bayern?

Im Jahr 2020 landeten 17 bayerische Lottospieler Volltreffer. 90 Millionen Euro bekam allein ein 25-Jähriger aus Oberfranken beim Eurojackpot ausgezahlt - so viel wie nie zuvor in Bayern.

2021 wurden 20 Menschen in Bayern neue Lotto-Millionäre. Deutschlandweit gab es bei allen Spielangeboten der Landeslotteriegesellschaften 181 Lotto-Millionäre, davon waren 39 aus Baden-Württemberg. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen landete auf dem zweiten Platz mit 35 Millionären. Auf Platz drei kam nach Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks Niedersachsen mit 26 Millionären.

Eurolotto: Wann sind Gewinnzahlen und Gewinnquoten bekannt?

Im Gegensatz zum Lotto sind beim Eurojackpot die Zahlen und Quoten noch am gleichen Abend bekannt.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel, und dazu gehört auch der Eurojackpot, kann süchtig machen. Wer bei sich oder anderen Hinweise auf eine Spielsucht erkennt, kann sich unter www.bzga.de bei Experten informieren.