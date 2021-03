Eurolotto: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten vom 5. März

Beim Eurolotto am 5. März 2021 waren die Zahlen bis zu 47 Millionen Euro wert. Geknackt wurde der Eurojackpot nicht. Hier die aktuellen Zahlen und Quoten.

06.03.2021 | Stand: 08:48 Uhr

Bei der Eurolotto-Ziehung am 5. März 2021 waren die richtigen Gewinnzahlen bis zu 47 Millionen Euro wert.

Hier die aktuellen Gewinnzahlen beim Eurolotto.

Eurolotto am 5. März 2021: Die aktuellen Gewinnzahlen

Gewinnzahlen 5 aus 50: 9 - 23 - 34 - 40 - 42



Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 4



Zuletzt vor vier Wochen war der Eurolotto-Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen geknackt worden. Bei der Ziehung am Freitag hatte allerdings wieder niemand alle Zahlen richtig, der Eurojackpot steigt damkjt auf über 60 Millionen Euro in der kommenden Woche an.

Die Chance, bei der Lotterie den Hauptgewinn zu erzielen, liegt bei verschwindend geringen 1 : 95.344.200. Dass der Eurojackpot trotzdem immer wieder mal abgeräumt wird, liegt natürlich auch an der hohen Zahl der Teilnehmer. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse liegt bei 1 : 42.

Das sind die Eurolotto-Gewinnquoten vom 5. März 2021

1 (5 + 2) UNBESETZT

2 (5 + 1) 7 x 351 855,30

3 (5) 3 x 289 763,20

4 (4 + 2) 62 x 4 673,60

5 (4 + 1) 1 084 x 240,50

6 (4) 2 027 x 100,00

7 (3 + 2) 2 354 x 73,80

8 (2 + 2) 34 831 x 25,70

9 (3 + 1) 45 358 x 19,10

10 (3) 84 655 x 14,70

11 (1 + 2) 189 611 x 11,90

12 (2 + 1) 650 003 x 8,50

Eurolotto: Kosten und System

Auf einem Eurojackpot-Spielschein befinden sich acht Tippfelder mit jeweils 50 Zahlen und 10 Eurozahlen. In einem Tippfeld muss man jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen ankreuzen. Für einen Volltreffer beim Eurolotto muss man die fünf gezogenen Gewinnzahlen zwischen 1 und 50 und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 10 richtig getippt haben.

Wie hoch sind die Kosten beim Eurojackpot?

Ein Tippfeld mit 5 Zahlen und 2 Eurozahlen kostet zwei Euro zuzüglich der jeweiligen Bearbeitungsgebühr der Landeslotteriegesellschaft pro Spielschein.

Welche Zahlen werden beim Eurolotto häufig gezogen, welche selten?

Besonders häufig wurden beim Eurolotto in den vergangenen Jahren die Zahlen 49, 19 und 35 gezogen. Eher selten fielen die Zahlen 48, 50 und 27.

Wie oft wird der Höchstgewinn von 90 Milionen Euro abgeräumt?

In den vergangenen Jahren wurde bei der Ziehung im Eurolotto gleich mehrfach der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro abgeräumt. Aber ob das auch diesen Freitag gelingt?

Januar 2021: Ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen räumt den 90 Millionen Euro schweren Jackpot beim Eurolotto ab.

räumt den 90 Millionen Euro schweren beim ab. Mai 2020: Ein junger Mann aus Bayern räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab.

räumt den 90-Millionen-Eurojackpot ab. Februar 2020: ein Eurojackpot-Spieler aus Nordrhein-Westfalen holt den 90-Millionen-Jackpot.

holt den 90-Millionen-Jackpot. November 2019: Drei Gewinner aus Bayern , Hessen und Ungarn teilen sich die insgesamt 90 Millionen.

, und teilen sich die insgesamt 90 Millionen. August 2019: Die 90 Millionen gehen an eine Tippgemeinschaft aus einer Kleinstadt in Finnland .

. Mai 2019: Spieler aus Deutschland und Polen holen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

und Polen holen den von 90 Millionen Euro. Juli 2018: Der Hauptgewinn geht an zwei Spieler in Sachsen-Anhalt und Hessen .

geht an zwei Spieler in und . Februar 2018: Eine Tippgemeinschaft aus Finnland holt den 90 Millionen-Jackpot.

holt den 90 Millionen-Jackpot. Jahreswechsel 2016/17: Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

Oktober 2016: Das Geld geht an einen Gewinner aus Baden-Württemberg .

. Mai 2015: Ein Spieler aus Tschechien holt die 90 Millionen Euro.

Ergebnis und Quoten beim Eurolotto stehen am Freitagabend fest

Die Ziehung beim Eurolotto findet immer in Helsinki statt. Die Uhrzeit der Ziehung ist nicht exakt festgelegt, Sie beginnt, sobald alle teilnehmenden Länder ihre Tipps gemeldet haben.

Welche Länder beteiligen sich am Eurolotto?

Am Eurojackpot beteiligen sich die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Wann ist Annahmeschluss beim Eurolotto?

Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung ist jeden Freitag um 19 Uhr. In einigen Bundesländern kann es einen früheren Annahmeschluss geben.

Wie oft gehen Gewinne bei Lotto und Eurojackpot nach Bayern?

Im Jahr 2020 landeten 17 bayerische Lottospieler Volltreffer. 90 Millionen Euro bekam allein ein 25-Jähriger aus Oberfranken beim Eurojackpot ausgezahlt - so viel wie nie zuvor in Bayern.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel, und dazu gehört auch der Eurojackpot, kann süchtig machen. Wer bei sich oder anderen Hinweise auf eine Spielsucht erkennt, kann sich unter www.bzga.de informieren.