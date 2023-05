Explosion in Ratingen: Was bisher bekannt ist – und was nicht

Nach der Explosion in Ratingen schweben mehrere Einsatzkräfte in Lebensgefahr. Eine zweite Leiche wurde entdeckt. Hier finden Sie Antworten auf einige Fragen.

12.05.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen stellen sich viele Fragen. Auf manche gibt es Antworten, auf manche noch nicht. Im Folgenden ist der Stand der Ermittlungen abgebildet und der Ablauf skizziert.

Explosion in Hochhaus in Ratingen: Was ist passiert?

In einem Ratinger Hochhaus ist es am Donnerstagvormittag zu einer Explosion gekommen. Bei dieser wurden mehrere Polizeibeamte und Feuerwehrleute verletzt. Zuvor waren Einsatzkräfte in das Wohnhaus gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Explosion von einem 57 Jahre alten Mann ausgelöst. Er lebte zusammen mit seiner Mutter in einer Wohnung in dem Hochhaus.

Nach der Detonation wurde in der Stadt in Nordrhein-Westfalen ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab, bewaffnete Beamte betraten das Wohnhaus. Auch Scharfschützen waren im Einsatz. Spezialeinsatzkräfte stürmten die Wohnung des Mannes und nahmen ihn fest. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Zweite Leiche in Hochhaus-Wohnung gefunden: Forderte die Explosion in Ratingen Todesopfer?

In der Wohnung, in der es zur Explosion kam, wurde eine Leiche entdeckt. Es soll sich dabei um eine Frau handeln. Sie kam offenbar nicht bei der Detonation ums Leben, sondern war zu diesem Zeitpunkt schon tot. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet.

Außerdem gibt es ein weiteres Todesopfer. Ein älterer Mann, der in dem Haus gelebt habe, sei gestorben, sagte am Freitag Silke Wehmhörner von der PolizeiDüsseldorf. Nach Informationen des Spiegel hatte der Mann durch den mehrstündigen Einsatz nicht mehr versorgt werden können.

Einige Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schweben nach wie vor in Lebensgefahr. Die FeuerwehrRatingen teilte mit, dass fünf Einsatzkräfte im künstlichen Koma liegen.

Explosion in Ratingen: Wie viele Verletzte gibt es?

Bei der Explosion in dem Ratinger Hochhaus wurden sieben Feuerwehrleute schwer verletzt. Das geht aus Angaben der Düsseldorfer Feuerwehr hervor. Drei von ihnen sollen in Lebensgefahr schweben.

Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden ebenfalls schwer verletzt. Zudem trugen laut Angaben der Polizei 22 weitere Einsatzkräfte leichte Verletzungen davon. Sie litten vor allem unter Rauchvergiftungen.

Der Tatverdächtige wurde bei der Detonation offenbar schwer verletzt. Er wurde nach der Festnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Explosion in Ratingen: Wurden die Einsatzkräfte in eine Falle gelockt?

Die Düsseldorfer Polizei wurde von Nachbarn des Mannes in das Wohnhaus gerufen, der schließlich die Explosion ausgelöst haben soll. Sie sollen sich Sorgen um eine Bewohnerin gemacht haben, da ihr Briefkasten bereits übervoll war. Bei dieser handelte es sich offenbar um die Mutter des Tatverdächtigen.

Polizei und Feuerwehr befanden sich gerade vor der Wohnungstür der Bewohnerhin im zehnten Stock, als diese von ihrem Sohn aufgerissen wurde. "Es kam sofort zu einer Explosion, unmittelbar, also ein Feuerball kam auf die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und Polizei zu", berichtete Polizeisprecher Raimund Dockter.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Explosion von dem 57-Jährigen absichtlich ausgelöst wurde. Dieser soll außerdem einen Brand gelegt haben, welcher den Zutritt zur Wohnung erschwerte und die Aufklärungsarbeiten behinderte. Dockter sagte, dass es möglich sei, dass die Einsatzkräfte in eine Falle gelockt wurden. Ein solches Szenario könne aber derzeit nicht bestätigt werden.

Wie kam es zur Explosion in Ratingen?

Wie genau der Verdächtige die Explosion herbeigeführt haben soll, war zunächst nicht bekannt. Nach der Explosion hat die Polizei mehrere Waffen gefunden. Eine PTB-Waffe sowie mehrere Messer und Dolche seien sichergestellt worden, sagte Heike Schultz von der PolizeiDüsseldorf am Freitag. Außerdem sei ein Gefäß gefunden worden, aus dem der Verdächtige die brennbare Flüssigkeit auf die Einsatzkräfte geschleudert haben soll. Bei der Flüssigkeit soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Benzin gehandelt haben, möglicherweise seien auch weitere Stoffe dazugemischt worden.

Ratingen: Explosion in Hochaus – Wer ist der Tatverdächtige?

Der Tatverdächtige lebte offenbar mit seiner Mutter in dem Wohngebäude, in dem es zur Detonation kam. Der Mann soll sich "im Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten" haben, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bekannt gab. Bei diesen Angaben verwies Reul auf Recherchen in den sozialen Netzwerken. Der CDU-Politiker hatte zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Auch über die Schwere der Verletzungen des 57 Jahre alten Mannes wurde zunächst nichts bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat gegen den Mann Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. "Ob es sich um versuchten Totschlag oder versuchten Mord handelt und in wie vielen Fällen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen", erklärte eine Sprecherin.