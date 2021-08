Extremhitze in Griechenland dauert an - Brandgefahr sehr groß

dpatopbilder - 01.08.2021, Türkei, Bodrum: Ein Mann geht mit einem Hund durch rauchverhangene Luft an einem Strand entlang. In der Türkei kämpften Tausende Einsatzkräfte den fünften Tag in Folge gegen Waldbrände. In der Ferienregion Bodrum wurden mehrere Dörfer evakuiert, dabei seien die Menschen unter anderem mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht worden. Foto: Emre Tazegul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++