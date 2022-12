Der Frontmann der britischen Band Faithless, Maxi Jazz, ist tot. Er starb laut BBC-Informationen im Alter von nur 65 Jahren.

Faithless wurde in den 1990er Jahren in Deutschland unter anderem durch Hits wie "Insomnia" und "God is a DJ" bekannt.

Maxi Jazz, mit richtigem Namen Maxwell Fraser, war Sänger, Rapper und DJ. Weitere Bandmitglieder von Faithless sind Sister Bliss und Rollo.

Faithless-Bandmitglieder bestätigen Tod von Maxi Jazz

Sister Bliss bestätigte heute an Heiligabend den Tod des Frontmanns. Maxi Jazz sei friedlich im Schlaf gestorben, teilte sie mit.

