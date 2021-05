Fall George Floyd: Chauvins Anwalt fordert Neuauflage des Verfahrens

Am Montag, 8. März, beginnt in den USA der Prozess zum Tod des Afroamerikaners George Floyd. Am 25. Mai 2020 kniet ein heutiger Ex-Polizist minutenlang auf Floyds Hals. Seine letzten Worte: "I can't breathe" (Ich kann nicht atmen). Sein Tod gibt den Anstoß für die weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste, bei denen auch in Deutschland Zehntausende auf die Straße gehen. Es ist nicht der erste Fall von Polizeigewalt gegen dunkelhäutige Menschen in den USA.