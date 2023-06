So geht es Helene Fischer nach dem Bühnenunfall in Hannover

Sängerin Helene Fischer geht es nach ihrem Unfall auf der Bühne "den Umständen entsprechend gut".

19.06.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Das teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation am Montagmorgen mit. Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Tournee nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde.

Unfall Helene Fischer: Sängerin verletzt sich bei Akrobatiknummer am Trapez in Hannover

Die 38-Jährige hatte sich am Sonntagabend während ihres Konzertes in Hannover bei einer Akrobatiknummer am Trapez verletzt, sie musste mit Blut im Gesicht die Bühne verlassen. Das Konzert wurde abgebrochen.

Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. Fischer sei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt worden, habe dieses aber im Anschluss daran wieder verlassen können, hieß es nun.

Lesen Sie auch: Sarah Connor in Kempten: Bilder vom Konzert am Residenzplatz