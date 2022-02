Football-Star Tom Brady will sich nun in Hollywood beweisen

Auf dem Football-Feld hat Tom Brady für die Patriots gepunktet, aber kann der Star-Quarterback sich auch vor der Kamera durchsetzen? Er erhält jedenfalls Unterstüzung der ganz Großen Hollywoods.

24.02.2022 | Stand: 01:53 Uhr

American-Football-Superstar Tom Brady (44), der Anfang Februar seinen Rückzug aus dem Sport verkündet hatte, wird mit Hollywood-Ikonen wie Jane Fonda (84) und Rita Moreno (90) vor die Kamera treten.

Das Studio Paramount Pictures gab auf Twitter das Filmprojekt "80 for Brady" bekannt.

Brady sei bei der Roadtrip-Komödie als Produzent und auch als Darsteller an Bord. Zur Besetzung gehören zudem die Schauspielerinnen Lily Tomlin (82) und Sally Field (75). Autor und Produzent Kyle Marvin ("The Climb") ist als Regisseur dabei. Die Dreharbeiten sollen in diesem Frühjahr beginnen.

Die von einer wahren Geschichte inspirierte Story dreht sich um vier beste Freundinnen, die als alte Fans der New England Patriots im Jahr 2017 zum Super Bowl reisen, um den Star-Quarterback Brady zu erleben. Tomlin, Fonda, Moreno und Field spielen das abenteuerlustige Damen-Quartett.

Brady ist der erfolgreichste Quarterback der Geschichte dieses Sports. Er spielte für die Tampa Bay Buccaneers und die New England Patriots.

