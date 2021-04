Frühlingshaftes Wochenende mit 20 Grad und Sonne erwartet

Deutschland steht ein frühlingshaftes Wochenende mit viel Sonnenschein bevor. Nachts könnte es für Pflanzen im Freien trotzdem noch zu kalt sein.

22.04.2021 | Stand: 17:19 Uhr

Nach vielerorts recht kühlen Tagen steht Deutschland ein frühlingshaftes Wochenende mit viel Sonnenschein bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird am Samstag am Hoch- und Oberrhein voraussichtlich wieder die 20-Grad-Marke erreicht.

Wetter am Wochenende: Wärmer und weitgehend blauer Himmel

Am Sonntag dürfte es sogar noch etwas wärmer werden - bei einem weitgehend blauen Himmel. "Damit wird der Sonntag seinem Namen wohl landesweit alle Ehre machen", sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag in Offenbach. Lediglich im Norden und Osten Deutschlands bleibt es mit 10 bis 15 Grad etwas kühler.

Nachts gehen die Temperaturen allerdings kräftig nach unten: Am Rhein kühlt es auf plus fünf Grad ab, im Osten auf minus drei Grad. "In der Nacht zum Samstag droht mit Ausnahme der Küstengebiete und der größeren Flusstäler im Südwesten Luftfrost. Bodenfrost ist nahezu überall möglich", sagte der Meteorologe. Damit sei weiterhin Vorsicht vor Erfrierungen an Pflanzen geboten.

