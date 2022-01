Französischer Modeschöpfer Thierry Mugler mit 73 Jahren gestorben

Der Designer Manfred Thierry Mugler spricht am 10.10.2014 im Friedrichstadt-Palast in Berlin nach einer Fotoprobe zur neuen Revue "The Wyld - Nicht von dieser Welt". Er wirkte an der Show mit. Mugler sei am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Facebook-Seite.