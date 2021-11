Frau an A7 tot aufgefunden - Polizei verdächtigt Ehemann

Mit einem Messer wurde auf eine 31-Jährige an der A7 eingestochen. Sie wurde anschließend noch von einem Lkw überrollt. Der Ehemann wurde festgenommen.

21.11.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Nach dem Fund einer toten Frau an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein hat das Amtsgericht Flensburg die einstweilige Unterbringung des tatverdächtigen Ehemannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der 33-Jährige soll am Samstag auf dem Standstreifen angehalten und auf seine 31 Jahre alte Ehefrau mehrfach mit einem Messer eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er wurde am Samstag am Tatort widerstandslos festgenommen.

Frau an A7 tot aufgefunden: 31-Jährige wird von Lkw überrollt

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die durch die Attacke erheblich verletzte Frau anschließend von einem noch nicht ermittelten Fahrzeug, vermutlich einem Lkw, auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) erfasst und überrollt wurde. Laut einem Sachverständigen bemerkte dessen Fahrer den Vorfall möglicherweise nicht. Laut Polizei starb die 31-Jährige noch am Unfallort an den Folgen des durch den Zusammenprall mit dem unbekannten Fahrzeug erlittenen Polytraumas.

