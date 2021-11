Frau in Istanbul auf offener Straße mit Samurai-Schwert getötet

Ein grausamer Mord hat sich in Istanbul ereignet. Weil er offenbar aus Langeweile töten wollte, soll ein Mann mit einem Schwert auf eine Frau losgegangen sein.

12.11.2021 | Stand: 16:51 Uhr

In der Türkei hat ein weiterer und besonders brutaler Frauenmord für großes Aufsehen gesorgt. Die Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi veröffentlichte am Freitag Fotos, die den Täter dabei zeigen, wie er mit einem Samurai-Schwert bewaffnet durch Istanbul läuft. Kurze Zeit später griff er am Mittwoch auf offener Straße eine 28-Jährige an. Die Architektin erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Täter wurde mittlerweile festgenommen.

Der Täter habe gesagt, er wollte aus Langeweile jemanden töten

Nach bisherigen Berichten kannten sich Täter und Opfer nicht. Medienberichten zufolge sagte der 27-jährige Täter nach dem Mord, er habe aus Langeweile jemanden töten wollen. Er habe eine Frau als Opfer gewählt, weil sich ein Mann widersetzen hätte können.

Die Vereinigung "Wir werden Frauenmorde stoppen" registrierte in diesem Jahr bisher 310 Frauenmorde in der Türkei, allein im September seien 18 Frauen getötet worden. (dpa)